أبو ظبي: رفض سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الاعوام الثلاثة الأخيرة، الخميس ما تردّد أخيراً بأن فريقه يفكر في التعاقد مع سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون ليشاركه في تشكيلة الأحلام.

ونقلت وسائل اعلام بريطانية هذا الأسبوع عن مواطنها كريستيان هورنر مدير ريد بول قوله إن الفريق الإداري لهاميلتون، بطل العالم سبع مرات "تواصل" معه عدة مرات، مضيفا أنه "في وقت سابق من هذا العام استفسر حول ما إذا كان هناك أي اهتمام".

من ناحيتهما، يغفل فيرستابن (26 عاما) وهاميلتون (38) أيضا خلال حديثهما إلى الصحافيين قبل جائزة أبوظبي الكبرى الختامية للموسم الأحد على حلبة مرسى ياس، فكرة مغادرته لفريقه مرسيدس.

قال فيرستابن المهيمن على مقدرات البطولة هذا الموسم وتوّج بلقبه الثالث تواليا "هذا لن يحدث".

وتابع "ليس هناك فائدة من اختلاق القصص إذا لن يحدث ذلك".

وأضاف "لا أمانع، لكن هذا لا يهم. لا أريد أن أضع الأمر بشكل خاص على لويس. هناك الكثير من السائقين العظماء وفي بعض الأحيان لا تسير الأمور على هذا النحو".

وبدوره، نأى هاميلتون بنفسه عن مزاعم هورنر بأنه "تواصل" معه قبل الموافقة على تمديد عقده مع مرسيدس.

قال الفائز بـ 103 جوائز كبرى "لا أعرف حقا من أين أتت هذه القصة"، وتابع "أعلم أن الرسالة جاءت من كريستيان، لكني لا أفهم ما الذي كان يتحدّث عنه. لم يتحدّث معه أحد من فريقي، على حد علمي. لم أتصل بكريستيان منذ سنوات".

وأضاف هاميلتون أن هورنر في المقابل هو من تواصل معه في وقت سابق من هذا الموسم.

وأردف "لقد هنأتهم للتو على العام الرائع وقلت لهم: +آمل في أن أتمكن قريبا من الدخول بصراع ضدكم في المستقبل القريب. كان هذا كل شيء. لذلك لست متأكدا، أعتقد أنه يحرك الأمور فقط".

ورغم ذلك، أقرّ هاميلتون أنه يرغب في التنافس مع فيرستابن خلف مقود سيارة تتمتع بالمواصفات التقنية ذاتها "نعم، بنسبة 100 في المئة، سأكون سعيداً جداً بالتنافس ضده على متن سيارة متساوية".

وأضاف "لقد قامت ريد بول بعمل رائع وهو فريق رائع، وأي سائق يرغب في القيادة لمثل هذه المجموعة الرائعة من الناس. أعتقد أن الانتقال من سيارة ليست رائعة إلى سيارة تحقق الانتصارات، من وجهة نظري، هذا ليس الحلم. الحلم هو أن نبدأ من حيث نحن (مرسيدس) ثم نتقدّم لتحقيق الفوز. ولهذا السبب بقيت في مرسيدس".

ويسعى فيرستابن على حلبة مرسى ياس لتعزيز رقمه القياسي للانتصارات في موسم واحد، ورفعه لـ 19 في 22 جائزة كبرى هذا العام، إضافة إلى انتصاره الـ 54 في مسيرته ليفض شراكته مع سائق ريد بول السابق بطل العالم اربع مرات الالماني سيباستيان فيتل، والانفراد بالمركز الثالث في كتاب الأرقام القياسية خلف هاميلتون (103) والاسطورة الالماني ميكايل شوماخر (91).

اشار فيرستابن إلى أن "أبو ظبي تعيد دائما ذكريات جميلة لي وللفريق" و"لقد كان موسماً طويلاً ولكنه ناجحا هذه المرة، وأتطلع إلى الحصول على استراحة. لقد عمل الفريق بجد لا يصدق ويستحق الجميع راحة جيدة ووقتًا مع أصدقائهم وعائلاتهم".