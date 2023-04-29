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باكو:

يستعدّ نجوم بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لجولة مبارزة جديدة الأحد في أذربيجان، بيد أن أوقات فراغهم لنحو شهر منذ جائزة ملبورن الكبرى تنوّعت بين سائق وآخر.

ترك عاشق الغولف لاندو نوريس سيارته ماكلارين متجهاً نحو سومرسيت في جنوب إنكلترا حيث أمضى وقتاً مع عائلته. التقى اصدقاءه في إنكلترا ومقرّ إقامته موناكو.

قال البريطاني خلال الاستعداد لجائزة باكو الخميس "ونعم، طبعاً، شاهدتها (بطولة الماسترز). يا له من سؤال سخيف!".

أضاف "تابعت كلّ شيء. بالطبع قد تكون الأخيرة لتايغر (وودز)، لذا كانت مشاهدته جميلة".

أردف " من المؤسف أن تراه يترك، لكن أرفع القبعة لجون (رام)، الذي نجح بالتألق".

سائق فيراري شارل لوكلير الذي سينطلق الاحد من المركز الأول، انغمس في شغفه بعزف البيانو.

بعد احباط الخروج من اللفة الأولى في ملبورن، سجّل أغنية مدتها أربع دقائق حول تجربته الأسترالية.

كتب في صفحته على منصة "سبوتيفاي": "ألّفت هذه الأغنية حول جائزة أستراليا الكبرى وأطلقت عليها اسم +أوس23 (1:1)+. هكذا ندعو جائزة أستراليا الكبرى في فريقي واعتقدت انه سيكون رابطاً جيداً مع عالم السباقات".

قال ان رغبة تأليفها كانت "طريقة للانفصال عن السباقات والاسترخاء بين المنافسات".

ونشر ابن إمارة موناكو مقطوعته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإذا وجد "الايقاع" المناسب على طرقات باكو، قد يكون له كلمة في منافسة هيمنة فريق ريد بول وبطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن.

واستفاد سائق ألفاتاوري الياباني يوكي تسونودا من فترة التوقف كي يتمكن من دخول العشرة الأوائل في التجارب الأذربيجانية "نعم، أنا مغرم حقاً باجازة أبريل".

تابع "بالطبع بدت طويلة، من ناحية السباقات، لكني استرخيت قليلاً وأعدت شحن نفسي".

أردف السائق الياباني "رغم ذلك، خضعت للتمارين وحصلت على يومي إجازة في ملبورن، وهو أمر جيد بعد السباق. أشعر بأني أكثر جاهزية مقارنة مع السباقات الثلاث الأولى. لذا اتطلع إلى المنافسات المقبلة".

"الفصل"

بدأ بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون إجازته بشكل جيّد، بعد نتيجة غير متوقعة شهدت حلوله في مركز الوصافة في ملبورن وراء فيرستابن "أحب التواجد في أستراليا. كان سباقاً رائعاً لنا".

تابع سائق فريق مرسيدس "بعدها أمضيت بعض الوقت مع العائلة، عدت إلى المصنع، عملت في المصنع، ثم بعض الوقت مع الأصدقاء، والفصل لفترة معينة وهو أمر رائع".

وذهب هاميلتون متخفياً إلى حلبة دونينغتون بارك لتشجيع شقيقة نيكولاس في سباق ضمن بطولة سيارات بريطانية "حلّ في المركز السادس وكنت واقفاً بين المشجعين لدعمه".

أردف "كنت متحمساً للغاية ولم يعلم أحد بوجودي. كنت اقفز واحاول دعمه".

قال هاميلتون انه "فخور كثيراً" بأخيه غير الشقيق الذي وُلد مصاباً بشلل دماغي "كل عام يجمع أمواله الخاصة لانه يتنافس في سلسلة ورياضة لا وصول فيها للاشخاص المعاقين".

تابع "ما يقوم به صعب. لقد قاتل وحارب في وجه الإعاقة محاولاً تعويض النقص في ساقيه، وهو في قتال مستمر".

توجّه هاميلتون أيضاً إلى كاليفورنيا حيث نشر صوراً في حسابه على انستغرام محتفلاً مع المغني جاستن بيبر ورفاقهما في مهرجان كواتشيلا الموسيقي والفني في صحراء كولورادو.