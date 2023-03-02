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باريس: تُلقي وكالة فرانس برس نظرة على الجزء الثاني من دليل السائقين العشرين المشاركين في بطولة العالم للفورمولا واحد التي تنطلق في البحرين الأحد المقبل.

فالتيري بوتاس (فنلندا)

بعد انتقاله من مرسيدس العام الماضي، بدا واضحاً أن بوتاس يستمتع بدوره الجديد كسائق أساسي مع ألفا روميو بعد سنوات من دور البديل للبريطاني لويس هاميلتون. ساهم أداء الفنلندي المستقر (حصد 49 نقطة) في ارتقاء الفريق للمركز السادس في الترتيب النهائي للصانعين.

دجو غوانيو (الصين)

لن ينسى دجو عامه الاول كسائق مبتدئ "روكي" بعدما بات المولود في شانغهاي أول سائق صيني في التاريخ يخوض غمار منافسات الفئة الأولى. تصدر عناوين الصحف بعدما حصد النقاط في سباقه الأول في البحرين العام الماضي، ومرة أخرى بعد اصطدام مروّع في اللفة الافتتاحية عندما اندفعت سيارة ألفا رأساً على عقب وقفزت على الحاجز وهبطت داخل الممر الذي يفصل الحلبة عن جماهير حلبة سيلفرستون، فيما ساهم نظام الأمان "هالو" في إنقاذ حياته.

لانس سترول (كندا)

يميل لانس سترول، نجل الملياردير لورنس مالك الفريق، للتسابق على المسارات الرطبة، وقد وضع حداً للأقاويل التي تدين بمكانه عند خط الانطلاق لاسم عائلته.

بعدما خطا خطواته الأولى مع فريق وليامس كمراهق عام 2017، احتل العام الماضي المركز السادس في سباق سنغافورة، كأفضل إنجاز له، وأرفقه بالمرتبة الخامسة عشرة في الترتيب النهائي برصيد 18 نقطة. تحوم الشكوك حول إمكانية أن يكون جاهزاً لسباق البحرين بعدما تعرض لحادث أثناء ركوبه الدراجة الهوائية، علماً أن البرازيلي فيليبي دروغوفيتش، بطل سباقات فورمولا2 والمرجح أن يحل بدلاً منه في باكورة الجولات، كان قد جلس خلف المقود أثناء التجارب الشتوية على حلبة الصخير البحرينية.

فرناندو ألونسو (إسبانيا)

بعد اعتزال بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل، سيزامل سترول السائق المخضرم بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو (41 عاماً)، الذي لم يهدر الوقت في اتصاله مع الكندي بمجرد أن أعلن فيتل اعتزاله في أواخر تموز/يوليو الماضي.

قال أستون مارتن عن الانتقال غير المتوقع "للماتادور" من ألبين، إن وصول الإسباني "هو بيان واضح للنوايا من شركة التزمت بتطوير فريق فورمولا واحد يطمح للانتصارات". شعر ألونسو بالإحباط بسبب عدم وجود عقد طويل الأمد مع الفريق الفرنسي.

كيفن ماغنوسن (الدنمارك)

كلّل كيفن ماغنسون (30 عاماً) عودته، بعد حلوله بدلاً من الروسي نيكيتا مازيبين بسبب اجتياح بلاده أوكرانيا، باحتلاله للمركز الخامس في البحرين العام الماضي، وأتبع الدنماركي انجازه الأوّل بأسرع توقيت خلال تجارب جائزة البرازيل الكبرى وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

نيكو هولكنبرغ (ألمانيا)

التحق هولكنبرغ (35 عاماً) بالفريق عقب قرار الأخير التخلي عن مواطنه الشاب ميك شوماخر، نجل بطل العالم سبع مرات ميكايل، بعد موسم مخيب للآمال، إلا ان الاخير انتقل كسائق احتياط عند مرسيدس وماكلارين.

يعود هولكنبرغ، الفائز بسباق 24 ساعة في لومان مع بورشه عام 2015، مع أمل الصعود إلى منصة التتويج للمرة الاولى في مسيرته بعد 181 جائزة كبرى.

يوكي تسونودا (اليابان)

يخوض تسونودا، 22 عاماً، عامه الثالث مع الفريق الذي تديره حظيرة ريد بول. حصل السائق الياباني على فرصة تمديد عقده على خلفية ما قاله مدير الفريق النمسوي فرانز توست إنه "دليل واضح على مُنحنى تعليمي حاد، مما يثبت أنه يستحق مقعداً في الفورمولا واحد".

فشل تسونودا الذي تظهر شخصيته المشاكسة بصوت عالٍ وواضح في مقاطعه الصوتية التي لا معنى لها خلال محادثاته في الراديو مع الفريق خلال السباقات، في البناء على نتائج عام 2021 حين سجل 32 نقطة واحتل المركز 14 في الترتيب النهائي، ليكتفي العام الماضي بـ12 نقطة وبالمركز السابع عشر.

نيك دي فريس (هولندا)

حلّ دي فريس السائق الاحتياط السابق مع مرسيدس بدلاً من الفرنسي بيار غاسلي المنتقل إلى ألبين. يتضمن سجل ابن الـ 28 عاماً الفوز ببطولة فورمولا2 وبلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية.

حصل الهولندي على فرصة واحدة للانضمام إلى "بادوك" الفورمولا واحد لعام 2023، وقد انتهزها مع فريق وليامس بعدما حلّ بديلاً للتايلاندي ألكسندر ألبون الذي تعرض لوعكة صحية (التهاب الزائدة الدودية) ليشارك في سباق جائزة إيطاليا الكبرى. اجتاز الاختبار بنجاح، فتأهل من الخط الرابع إلى جانب بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن وحصد النقاط خلال السباق باحتلاله للمركز التاسع.

ألكسندر ألبون (تايلاند)

بدأ ألبون، ابن الـ 26 عاماً من أم تايلاندية وأب إنكليزي، مسيرته في الفورمولا واحد عام 2019 مع تورو روسو ثم ريد بول، ليعود وينضم إلى وليامس العام الماضي.

حلّ في المركز التاسع عشر في الترتيب النهائي للسائقين عام 2022، أمام زميله السابق الكندي نيكولاس لطيفي الذي رحل عن الفريق وتخلى عن مركزه لصالح الأميركي لوغان سارجينت.

لوغان سارجينت (الولايات المتحدة)

يصل ابن الـ 21 عاماً الذي تدرج في أكاديمية وليامس مع الكثير من الآمال والوعود، على الرغم من ان خبرته تقتصر على عام واحد فقط في بطولة سباقات فورمولا2، إلاّ أن ذلك كان كافياً كي يحصد النقاط الضرورية للحصول على رخصته القيادية للفئة الأولى (سوبر لايسنس) في الجولة الأخيرة من البطولة في أبوظبي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

هو أوّل سائق فورمولا واحد من بلاد "العم سام" منذ ألكسندر روسي عام 2015.