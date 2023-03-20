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باريس: أكد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عزمه على توضيح القانون بحلول الجولة المقبلة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد الفوضى التي حصلت وأدت إلى حرمان الإسباني فرناندو ألونسو من المركز الثالث في جائزة السعودية الكبرى الأحد، قبل أن يُعاد إليه بعد ساعتين.

تمت معاقبة سائق أستون مارتن مرة ثانية بسبب عدم امتثاله لعقوبة أولى فُرضت عليه، إذ بينما كان يقضي عقوبة مدتها خمس ثوانٍ في مرآب فريقه، قام ميكانيكي بوضع رافعة خلفية كانت على اتصال بسيارته، على الرغم من أن القوانين تنص على أنه لا يمكن العمل "على السيارة أثناء تنفيذها عقوبة".

وحصل ألونسو (41 عاماً) على العقوبة الأولى بعد تموضعه غير القانوني عند خط انطلاق الجولة الثانية من البطولة العالمية.

قدّم فريق أستون مارتن وثائق تُظهر أن بعض الفرق فعلت الشيء نفسه في الماضي من دون أن تنال عقوبة، علماً أن لجنة حكام الـ "فيا" التي فرضت عليه عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ، حكمت في النهاية لصالح الماتادور الإسباني واعادته إلى المركز الثالث خلف سائقي ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس الفائز ووصيفه بطل العالم مرتين الهولندي ماكس فيرستابن.

وقال متحدث باسم "فيا" الذي يشرف على تنظيم الفورمولا واحد "سيتم تناول هذه المسألة في الاجتماع المقبل للجنة الاستشارية الرياضية، المقرر عقده الخميس 23 آذار/مارس"، وأضاف أنه سيتم نشر توضيح قبل جائزة أستراليا الكبرى" المقررة في الثاني من نيسان/أبريل المقبل.

في جدة، شدد "فيا" أن اللجنة التحكيمية سمحت لأستون مارتن بتقديم استئناف عقب تقديم "أدلة جديدة تتعلق بتعريف (التعبير) +العمل على السيارة+ والتي كانت لها سوابق متناقضة".