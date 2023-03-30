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ملبورن : أقرّ بطل العالم في العامين الماضيين الهولندي ماكس فيرستابن انه لم يتعافَ كلياً من آلام في معدته شعر بها قبل أسبوعين، وذلك قبل انطلاق منافسات جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

قال سائق ريد بول البالغ 25 عاماً في مؤتمر صحافي الخميس انه كان يشعر بآلام شديدة قبل مغادرته إلى جدة في المملكة العربية السعودية لخوض غمار منافسات الجولة الثانية من الفئة الأولى، لدرجة انه "بالكاد كان يقوى على السير".

وأضاف "في منزلي، كنت مريضاً جداً ولم يكن بامكاني السير. عندما وصلت إلى (جدة)، اعتقدت أن المسألة باتت خلفي.. ولكن فور صعودي داخل السيارة لخوض الفترة الأولى من التجارب الحرة، وبعد لفة واحدة شعرت أني بحاجة إلى لفتين لكي أتمكن من التنفس بشكل طبيعي".

وأردف "جعلني ذلك أشعر بالانزعاج طوال نهاية الأسبوع. هو أحد أول السباقات حيث شعرت أني محدود من الناحية الجسدية وكان الأمر محبطاً للغاية".

وعلى الرغم من تحسّن وضعه، إلا أن السائق الهولندي سيرحّب بالتوقف لمدة 4 أسابيع مع نهاية جائزة أستراليا، حيث قال "قبل أسبوعين، لم أكن أتطلع إلى ذلك (التوقف) ولكن بعد ذلك كنت مريضاً جداً ويجب أن تسمح لي هذه الأسابيع بالتعافي واستعادة قدراتي 100 في المئة".