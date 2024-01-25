ميلانو: مدّد السائق شارل لوكلير من موناكو عقده مع فيراري إلى "ما بعد موسم 2024"، حسب ما أعلنت الخميس الحظيرة الإيطالية المشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد.

ولم يُحدّد الفريق الإيطالي مدّة عقد لوكلير (26 عاماً) الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 206 نقاط بفارق 369 نقطة عن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الماضية.

وحلّ لوكلير ثانيا في الترتيب النهائي لعام 2022 خلف سائق ريد بول، كأفضل نتيجة له حتى الآن.

وقال لوكلير في بيان "أنا سعيدٌ جداً لمعرفتي بأني سأرتدي بدلة التسابق الخاصة بفيراري لمواسم عدّة قادمة. كان حُلمي أن أدافع عن ألوان هذا الفريق منذ أن كنت في الثالثة من عمري".

وأضاف "حلمي يبقى أن أصبح بطل العالم مع فيراري وأنا متأكّد أنه في السنوات المقبلة، سنستمتع بأوقاتٍ رائعة معاً ونجعل جمهورنا سعيداً".

من ناحيته، قال الفرنسي فريد فاسور مدير فيراري "شارل... كان جزءًا من عائلة فيراري منذ ثماني سنوات، قبل أن يرتدي لأول مرة شعار الحصان الجامح على بدلة التسابق الخاصة به".

وأردف "نحن مصممون على منح شارل سيارة قادرة على الفوز وأعلم أن تصميمه والتزامه عنصران يمكن أن يحدثا الفارق في مساعدتنا على تحقيق أهدافنا".

والتحق لوكلير بفريق فيراري عام 2019، بعد عامٍ من باكورة مشاركته في الفئة الأولى مع فريق ساوبر (ألفا روميو سابقاً وستايك اف 1 تيم كيك ساوبر حالياً).

وقبل أن يبدأ مسيرته في الفئة الاولى كان ابن إمارة موناكو ضمن أكاديمية فيراري لثلاث سنوات، كما أحرز لقب بطولة سباقات فورمولا2 عام 2017.

فاز مع "سكوديريا" فيراري بخمس جوائز كُبرى، اعتلى منصّة التتويج 30 مرة وانطلق من المركز الأوّل 23 مرة.