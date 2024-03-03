مدريد : عاد جيرونا مفاجأة الموسم وثاني الترتيب إلى دوامة الهزائم بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الاخيرة، وجاءت على يد مضيفه ريال مايوركا 0 - 1 الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

هزيمة جيرونا جعلت البعض يقولون إنه فقاعة في طريقها إلى النهاية، خاصة أن بطولات الدوري تحتاج سياسة "النفس الطويل"، والقوائم العامرة بالنجوم، لكي يتمكن أي فريق من الإستمرار في المنافسة حتى النهاية.

ضربة قوية للحلم

ووجه مدافع مايوركا خوسيه مانويل كوبيتي ضربة قوية لحظوظ جيرونا في الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه بتسجيله هدف اللقاء الوحيد بعد ركلة ركنية في الدقيقة 33، كما انعش آمال فريقه في البقاء في الدرجة الاولى والابتعاد عن شبح الهبوط بتقدمه للمركز الخامس عشر مع 27 نقطة.

فوز وحيد في آخر 5 مباريات

في المقابل، لم يستفد جيرونا الذي لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الخمس الاخيرة من تعادل ريال مدريد المتصدر أمام مضيفة فالنسيا 2 - 2 السبت، لتقليص الفارق الذي ارتفع إلى 7 نقاط بعدما تجمد رصيده عند 59 نقطة، وبات أيضاً تحت تهديد نيران جاره برشلونة الثالث الذي بامكانه انتزاع الوصافة منه في حال فوزه على مضيفه أتلتيك بلباو في وقت لاحق الأحد.