جيرونا (إسبانيا) : استعاد جيرونا مفاجأة الموسم المركز الثاني من جاره برشلونة بفوزه المتأخر على ضيفه رايو فايكانو المنقوص 3 - 0 الإثنين، وذلك في ختام منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، ورفع رصيده للنقطة 59 من 26 جولة، والاحصائيات تقول إن جميع الأندية التي حققت هذا العدد من النقاط في هذا العدد من الجولات، تأهلت جميعها لدوري الأبطال.

ويبدو أن طموح جيرونا لايزال أكبر من التأهل للأبطال، فهو يريد الفوز بلقب الليجا، رغم أن ريال مدريد هو الأقرب للقب نظرياً، كما أن برشلونة لن يتنازل بسهولة عن وصافة الترتيب لجاره الصغير.

وسجل أهداف جيرونا الأوكراني فيكتور تسيغانكوف (53) والجناح البرازيلي سافيو (90+1 و90+5)، رافعاً رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم.

وشهدت المباراة طرد مدافع رايو فايكانو بيب تشافاريا في الدقيقة 76 بعد 12 دقيقة من دخوله أرض الملعب بعدما رفع الحكم بوجهه بطاقتين صفراوين في غضون 50 ثانية فقط.

عودة جيرونا بعد 3 نتائج سلبية

عاد جيرونا إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز حيث تعادل سلبا مع ريال سوسييداد وخسر أمام ريال مدريد برباعية نظيفة وأمام أتلتيك بلباو 2 3 في المراحل الثلاث الاخيرة في "الليغا".

قال ميتشيل مدرب جيرونا "لا يزال هناك الكثير للقيام به، لكن الفريق كان بحاجة إلى الانتصار بعد ثلاث مباريات من دون فوز".

وتابع "اليوم كان صعباً، النتيجة 3 - 0 ليست ما رأيناه على أرض الملعب، كل شيء كان مغايراً".

وتقدم جيرونا للمركز الثاني برصيد 59 نقطة على حساب برشلونة (57) الذي كان نال الوصافة بفوزه على خيتافي 4 - 0 السبت، ومتأخراً بفارق 6 نقاط عن ريال المتصدر الفائز بصعوبة على إشبيلية 1 - 0 الاحد، وذلك قبل 12 مرحلة من النهاية.