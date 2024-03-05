ميونيخ (ألمانيا) : ثأر بايرن ميونيخ الجريح بمعاناته المحلية من ضيفه لاتسيو عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة بينها ثنائية لمهاجمه الدولي الانكليزي هاري كاين الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا وحجز بطاقته الى ربع النهائي.

وسجّل كاين (39 و66) وتوماس مولر (45+2) أهداف بايرن حامل لقب المسابقة القارية الأم ست مرات آخرها عام 2020 بقيادة المدرب هانزي فليك.

وكان بايرن خسر 0 - 1 ذهابا على الملعب الاولمبي في روما قبل ثلاثة أسابيع.

وشهدت المباراة عودة لوروا سانيه الى تشكيلة بايرن بعد غيابه عن المباراة الاخيرة لفريقه التي انتهت بالتعادل 2 2 امام فرايبورغ في الدوري الالماني بسبب اجهاد في الفخذ.

كما دفع المدرب توماس توخل بطل المسابقة مع تشلسي الانكليزي عام 2021 بالمدافع الانكليزي اريك داير مكان الكوري الجنوبي مين جاي كيم، والظهير الايسر البرتغالي رافايل غيريرو مكان الكندي ألفونسو ديفيس.

من جهته، اشرك مدرب لاتسيو ماوريتسيو ساري الظهير الايسر لوكا بيليغريني مكان الالباني السيد هيساي والاوروغوياني ماتياس فيسينو مكان دانيلو كاتالدي في الوسط، بقيادة المهاجم المخضرم والقائد تشيرو إيموبيلي.

البافاري يتجاوز الظروف الصعبة

ودخل العملاق البافاري الى المباراة في ظل ظروف صعبة وغير معتادة، إذ فاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات، ما دفع بإدارته الى اعلان رحيل توخل في نهاية الموسم، بعد ان اصبحت آماله في الحفاظ على لقب البوندسليغا للعام الـ12 تواليا ضئيلة في ظل ابتعاد باير ليفركوزن بفارق 10 نقاط في الصدارة.

بدوره، دخل لاتسيو اللقاء عقب خسارة دراماتيكية امام ميلان 0 1 في لقاء شهد طرد ثلاثة من لاعبيه (الفرنسي ماتيو غندوزي، بيليغريني والمونتينغري أدام ماروسيتش)، حيث يحتل حاليا المركز التاسع في ترتيب "السيري آ" بعد حلوله وصيفًا الموسم الماضي.