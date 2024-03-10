مدريد : استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه سلتا فيغو برباعية نظيفة بينها باكورة أهداف واعده للتركي أردا غولر الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم، ويمكن القول إنها "ليلة ميلاد غولر".

ومنح المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 21، لكن رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي انتظروا الدقائق الـ11 الأخيرة لتأكيد انتصارهم بثلاثة أهداف أخرى بينها هدفان من النيران الصديقة.

"نيران صديقة"

وسجل حارس مرمى الضيوف فيسنتي غوايتا الهدف الثاني لريال مدريد بالخطأ في مرماه عندما تابع بظهره كرة مرتدة من العارضة إثر رأسية للمدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر (79)، وتابع زميله كارلوس دومينغيس تمريرة عرضية لفينيسيوس بالخطأ في مرماه (88)، قبل أن يختم البديل الواعد غولر (19 عاما) المهرجان بالرابع (90+4).

وعاد ريال مدريد، المنتشي بتأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مع مضيفه فالنسيا (2 - 2) في الدوري ولايبزيغ الألماني (1 - 1) في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة.

الفوز 21 للملكي

وحقق الفريق الملكي فوزه الـ21 هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 69 نقطة قبل 10 مراحل من نهاية الموسم، معيداً الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين مطارده المباشر جيرونا الفائز على ضيفه أوساسونا 2 - 0 السبت، وإلى ثماني نقاط بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب والذي تغلب على ضيفه ريال مايوركا 1 - 0 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب هدافه الإنكليزي جود بيلينغهام بسبب الإيقاف لطرده عقب نهاية المباراة ضد فالنسيا في المرحلة الماضية.

وضغط ريال مدريد منذ البداية وكاد يهز شباك ضيوفه بتسديدة قوية للاعب وسطه الفرنسي إدواردو كامافينغا من خارج المنطقة تصدى لها غوايتا (3)، ثم رأسية للاعب نفسه إثر ركلة ركنية أبعدها الحارس إلى ركنية ثانية لم تثمر (7).

العاشر للنجم "فيني"

ونجح ريال مدريد في ترجمة أفضليته بهدف لنجمه فينيسيوس الذي استغل كرة مرتدة من الحارس إثر رأسية لروديغر بعد ركلة ركنية انبرى لها الاختصاصي الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش فتابعها من مسافة قريبة أبعدها غوايتا وتهيأت مرة أخرى امام البرازيلي الذي تابعها داخل المرمى.

وهو الهدف العاشر لفينيسيوس هذا الموسم.

وسدد البرازيلي الآخر رودريغو كرة زاحفة من مسافة قريبة أبعدها الحارس بقدمه (35).

ورد سلتا فيغو بتسديدة خادعة لقائده ياغو أسباس تصدى لها حارس المرمى الدولي الأوكراني أندري لونين (38).

وتابع ريال مدريد أفضليته في الشوط الثاني وأهدر رودريغو فرصة التعزيز عندما تلقى كرة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي داخل المنقطة فسددها قوية تصدى لها الحارس على دفعتين (65).

ونجح ريال مدريد في تأمين فوزه بإضافة الهدف الثاني بضربة رأسية قوية لروديغر من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها مودريتش فارتطمت بالعارضة والأرض وارتدت من ظهر الحارس غوايتا إلى المرمى (79).

وأنقذ الحارس غوايتا مرماه من هدف ثالث بتصديه لانفراد البديل خوسيلو وإبعاده الكرة إلى ركنية (86)، لكن مدافعه دومينغيس هز شباكه عندما حاول إبعاد تمريرة عرضية لفينيسيوس (88).

ختامها غولر

وختم غولر، بديل فينيسيوس، المهرجان إثر ركلة حرة غير مباشرة لعبها الألماني توني كروس، بديل مودريتش، بسرعة إلى داني سيبايوس، بديل كامافينغا، فلعبها إلى التركي المتوغل داخل المنطقة فراوغ الحارس غوايتا وسددها بيمناه داخل المرمى (90+4).

وهو الهدف الأول لغولر مع ريال مدريد منذ انتقاله الى صفوفه الصيف الماضي قادما من فنربهتشه.