إيلاف من القاهرة: لا يمكن القول إن تفوق ريال مدريد على الأندية المنافسة له أوروبياً وعالمياً، يتحقق بالانتصارات داخل الملعب، والبطولات التي يحصدها، والشعبية التي يكتسح بها الجميع في عالم كرة القدم ، بل إنه يحقق كل ذلك بالعقل المالي والإداري الراجح الذي جعل النادي الملكي الأكثر دخلاً، ومن بين الأقل إنفاقاً على رواتب اللاعبين، مقارنة بمحيطة القاري.

ووفقاً لتقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتبر ريال مدريد النادي صاحب أكبر دخل في كرة القدم الأوروبية خلال الموسم 22-23، حيث يصل الدخل الناتج عن عدد مشجعي ريال مدريد إلى 841 مليون يورو.

ويترك ريال مدريد خلفه بقية الفرق الأوروبية، بما في ذلك مانشستر سيتي الذي بلغت إيراداته 836 مليون يورو، وفي المركز الثالث برشلونة بـ 815 والمركز الرابع باريس سان جيرمان بـ 807 مليون يورو.

ترتيب الأندية الأكثر دفعا للرواتب

ويسلط التقرير الضوء على اهتمام وأداء ريال مدريد بمسألة احتواء التكاليف، وهو أمر لا يحدث في الفرق الأخرى، مما تسبب في تضخم بدأ يثير القلق في كرة القدم الأوروبية.

وخصص النادي المدريدي 320 مليون يورو لرواتب لاعبيه، ليكون الفريق الخامس في ذلك الترتيب، مقارنة مع 529 مليوناً ينفقها باريس سان جيرمان، ويحتل برشلونة المركز الثاني بـ505 ملايين، وهي بيانات تدل على الفوضى الاقتصادية التي يعيشها النادي الكتالوني.

الإنجليزي يكتسح ويونايتد الأغلى عالمياً

يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز صدارته بين الدوريات بإيرادات تبلغ 6.5 مليار يورو. ولا يزال الدوري الإسباني عند 3.3 مليار يورو، والدوري الألماني 3.2 مليار.

ضمن التقرير الذي نشره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن أحد الأقسام الأكثر لفتًا للانتباه هو تكلفة الفرق، ليس في الرواتب، ولكن في الانتقالات. حتى صيف عام 2023، كان مانشستر يونايتد يمتلك أغلى فريق في كرة القدم الأوروبية. وأنفق النادي الإنجليزي 1.442 مليون يورو على اللاعبين الذين ضمهم لتشكيلة الموسم الماضي. حطم نادي مسرح الأحلام الرقم القياسي الذي حققه ريال مدريد عام 2020 والذي وصل إلى 1.322 مليون يورو.

المركز الثاني في القائمة هو للمان سيتي، والذي أنفق 1.286 مليار يورو. المركز الثالث من نصيب تشيلسي بمبلغ 1.084 مليار يورو.

وفي المركز الرابع ريال مدريد، وارتفعت تكلفة الفريق إلى 1.031 مليار يورو، ثم باريس سان جيرمان هو التالي في قائمة تكاليف الفريق بمبلغ 938 مليون يورو، وفي المركز السادس ليفربول باستثمارات 905 مليون يورو، متقدماً على أرسنال الذي أنفق 890 مليون يورو.

يوفنتوس هو التالي بإنفاق 769 مليون يورو على بناء الفريق. وبقي توتنهام عند 666 مليون يورو، مقارنة بإنتر 589، وهو ما يغلق المراكز العشرة الأولى من بين أغلى الفرق.

برشلونة في المركز الحادي عشر بـ 576 مليون ي ثم ورو نيوكاسل، يليه بايرن، لايبزيج، أستون فيلا، نابولي، وست هام، و أتلتيكو (431 مليون)، ويكمل بوروسيا دورتموند وميلان عقد أغلى عشرين تشكيلة لموسم 22-23.