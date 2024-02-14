لندن : وافق الإتحاد الانكليزي لكرة القدم على صفقة شراء الملياردير البريطاني جيم راتكليف لـ 25 في المئة من أسهم نادي مانشستر يونايتد.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من موافقة رابطة الدوري الانكليزي على الصفقة.

وكشف بيان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الثلاثاء عن موافقة الاتحاد الإنكليزي، ليقترب راتكليف من إتمام الصفقة.

ولا يمكن لاستثمار راتكليف ان يكتمل حتى أن يتم الانتهاء من عرض المناقصة لأسهم "الفئة أ".

واستحوذ البريطاني الذي يُشجّع مانشستر يونايتد من صغره عشية عيد الميلاد، على 25 في المئة من أسهم النادي مقابل نحو 1.3 مليار دولار أميركي. كما سيستثمر 238 مليونًا إضافية لتطوير البنى التحتية للنادي.

وأجرى رجل الاعمال، البالغ 71 عامًا، سلسلة اجتماعات في الايام الاخيرة مع مسؤولي النادي والموظفين مع اقتراب اتمام الصفقة.