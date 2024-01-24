لندن : أعلن مانشستر يونايتد ثامن الدوري الانكليزي لكرة القدم الأربعاء أن مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال خضع الى عملية جراحية في ثنية الفخذ وسيغيب عن الملاعب حتى نيسان/أبريل المقبل.

وأوضح النادي أن اللاعب يحتاج الى عشرة أسابيع من أجل التعافي.

وسجل مارسيال البالغ من العمر 28 عاما والذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، هدفين فقط في 19 مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

واستبعد مارسيال من قبل مدربه الهولندي إريك تن هاغ منذ أن أشاد المشجعون باستبداله في المباراة التي خسرها الشياطين الحمر أمام ضيفهم بورنموث 0 3 في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وسيؤدي غيابه الى اعتماد تن هاغ على مهاجمين فقط هما الدنماركي راسموس هويلوند وماركوس راشفورد.