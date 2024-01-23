لندن: يعود الظهير الأيسر الدولي الاسكتلندي أندرو روبرتسون إلى قائمة ليفربول الذي يواجه فولهام الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، حيث يواصل تعافيه من الإصابة في الكتف.

وخضع روبرتسون (29 عاماً) لعمليةٍ جراحيةٍ في كتفه إثر الإصابة التي تعرض لها بعد اصطدامه بحارس المرمى الإسباني أوناي سيمون، خلال مواجهة إسبانيا واسكتلندا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024، في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وغاب روبرتسون الذي خاض 8 مباريات في الدوري الإنكليزي وسجّل هدفاً واحداً هذا الموسم، عن باقي مباريات الـ"ريدز" المتصدّر بفارق خمس نقاطٍ عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجّلة.

وتقترب فترة غياب الاسكتلندي الطويلة عن الملاعب من نهايتها، إذ قال الهولندي بيب ليندرس مساعد المدرب الألماني للنادي يورغن كلوب للصحافيين الثلاثاء "دعونا نبدأ مع روبو (روبرتسون) لأنه تمرّن أمس (الإثنين) مع الفريق".

وأضاف "مرّ 13 أسبوعاً، لقدّ اجتمع مع الجرّاح للتأكّد من أن كل شيءٍ على ما يرام حتّى يبدأ (تمارينه) بشكلٍ كامل".

وتابع "لقد قام بالكثير من العمل وإعادة تأهيلٍ جيدةٍ حقاً في الفترة الأخيرة، لذا هو جاهزٌ من الناحية العلمية الرياضية. عليه الآن أن يُصبح جاهزاً بدنياً بتمارين جماعيّة مناسبة".

وأشار ليندرس إلى أنها "ميزة كبيرة جداً أن نستعيده. كنا ننتظر لفترةٍ طويلة، هو واحدٌ من قادتنا".

وسيصل ليفربول إلى لندن للقاء فولهام بعد فوزه ذهاباً 2 1 في أنفيلد قبل أسبوعين.

وأردف المدرب المساعد "لقد التقيت به للتّو في المقصف وقال لي (بيب، جلبت بذلتي الرياضية معي) لذا هو يدفع نفسه إلى التشكيلة، وهذا جيّد. سيسافر (إلى فولهام).