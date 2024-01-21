لندن: خطف شيفيلد يونايتد نقطةً من ضيفه وست هام بعدما فرض عليه التعادل 2 2 الأحد في المرحلة 21 من بطولة إنكلترا في كرة القدم.

وسجّل العاجي ماكسويل كورنيه (28) وجيمس وورد براوس (78 من ركلة جزاء) هدفي وست هام، والتشيلي بن بريريتون دياس (44) والاسكتلندي أوليفر ماك بورني (90+13) هدفي شيفيلد يونايتد.

وكان وست هام السادس، قريباً من تقليص الفارق مع توتنهام الخامس الذي تعادل مع مانشستر يونايتد 1 1 في 14 كانون الثاني (يناير)، لكنه اكتفى بتعادلٍ هو الثاني له في آخر أربع مباريات، خسر اثنين منها ضمن جميع المسابقات.

وبقيَ شيفيلد الجريح في المركز الأخير بفارق 7 نقاط عن المركز السابع عشر الآمن.

وافتتح كورنيه التسجيل للضيوف بتسديدةٍ قويةٍ داخل منطقة الجزاء (28).

وعادل دياس بعدما تابع كرةً ارتدت من الحارس الفرنسي ألفونس أريولا (44).

وأهدر دياس فرصة هدفٍ ثانٍ للمضيف بعد انفراده بالمرمى وتسديده إلى جانب القائم الأيمن (58).

وأعاد براوس التقدّم لوست هام من ركلة جزاء رافعاً رصيده إلى أربعة أهدافٍ في الدوري هذا الموسم (78).

وشهدت الدقائق الأخيرة تحوّلات عدّة بعدما طُرد بديل شيفيلد ريان برويستر بعد 13 دقيقة على دخوله عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، وإعطاء التشيكي فلاديمير كوفال بطاقة صفراء (90+1).

وبعد ثلاث دقائق فقط طُرد كوفال ببطاقةٍ صفراء ثانية (90+4).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لشيفيلد بعد خطأ على أريولا تسبّب بنزيفٍ من أنفه، ما دفع مدربه إلى استبداله بالبولندي المخضرم لوكاس فابيانسكي.

وعادل ماك بورني من ركلة الجزاء (90+13).