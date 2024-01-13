لندن: تعاقد بيرنلي مع مهاجم تشلسي الشاب العاجي دافيد داترو فوفانا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بحسب ما أعلن النادي الإنكليزي السبت.

واصبح فوفانا أول لاعب يضمه بيرنلي في فترة التعاقدات الشتوية، في محاولة لتفادي هبوط النادي الذي يشرف عليه البلجيكي فنسان كومباني إلى المستوى الثاني.

وجلس اللاعب البالغ 21 عاماً على مدرجات ملعب "تورف مور" الجمعة لمشاهدة بيرنلي يتعادل مع لوتون الذي يعاني أيضاً في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وأمضى فوفانا النصف الأول من الموسم معاراً إلى أونيون برلين الألماني، حيث سجل هدفين في 17 مباراة.