لندن: اعترف النجم البلجيكي كيفن دي بروين انّه "ليس قريبًا البتة" من أفضل مستوياته، بعد ان عاد لاعب الوسط الى صفوف مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم اثر غياب لخمسة أشهر.

ودخل دي بروين من دكة البدلاء في الشوط الثاني من المباراة امام هادرسفيلد التي انتهت بفوز كاسح لسيتي 5 0 ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس إنكلترا الأحد.

وخاض الدولي البلجيكي مباراته الاولى منذ الجولة الافتتاحية للبرميرليغ امام بيرنلي في آب/اغسطس الماضي. شارك نحو 33 دقيقة ونجح سريعا في استعادة لمسته السحرية من خلال تمرير الكرة التي جاء منها الهدف الخامس عن طريق مواطنه جيريمي دوكو.

وخضع دي بروين لجراحة بسبب تمزق في الفخذ بعدما عانى من هذه المشكلة طوال الفترة الاخيرة من الموسم الماضي الذي تُوّج فيه سيتي بثلاثية تاريخية.

ورغم عودته الى لياقته المعتادة، لكنّ دي بروين أكّد انه يحتاج للوقت من اجل العودة الى طاقته القصوى.

وقال "لقد عملت بجهد كبير وأنا سعيد بالعودة. شعرت أنني بحالة جيدة لذلك أنا سعيد بذلك ولكني لا أزال بعيدًا عن المكان الذي أريد أن أكون فيه".

وأضاف "إنه استمرار جيد لعملية الأسابيع القليلة الماضية. أشعر أنني بحالة جيدة، وكانت الحركات جيدة، وشعرت بالراحة فيما كنت أفعله وكان هذا هو الشيء الوحيد الذي كنت أبحث عنه بالفعل.

وأردف "الحصول على هذا التصفيق بعد غياب لمدة خمسة أشهر يمنحك المزيد من الدفع. ستكون هناك لحظات أريد أن ألعب فيها كل مباراة ولكني أعلم في قرارة نفسي أنني بحاجة إلى الاعتناء بنفسي.