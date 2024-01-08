سيدني : قاد الألماني ألكسندر زفيريف منتخب بلاده للفوز بالنسخة الثانية من كأس يونايتد لكرة المضرب للفرق المختلطة بعدما أنقذ كرتين في الفوز على البولندي هوبرت هوركاتش بثلاث مجموعات الأحد في مدينة سيدني الاسترالية.

وبتغلبه على هوركاتش 6 7 (3 7) و7 6 (8 6) و6 4 ، أنعش زفيريف المصنف سابعا عالمياً آمال بلاده بالظفر بالكأس بفرضه التعادل 1 1، بعدما تقدمت بولندا 1 0 بفضل إيغا شفيونتيك التي سحقت أنجليك كيربر 6 3 و6 0.

وعاد زفيريف إلى الملعب ليزامل لورا سيغموند في مباراة الزوجي الحاسمة التي انتهت لصالح الثنائي الالماني على حساب شفيونتيك وهوركاتش 6 4 و5 7 و10 4.

قال زفيريف خلال مراسم تسليم الكأس "لقد كانت مسألة مليمترات اليوم بالنسبة لكم يا رفاق (بولندا) أن تصبحوا الأبطال".

وتابع ابن الـ 26 عاما "بالنسبة لفريقي، كان الأمر رائعا وممتعا للغاية. لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة".

وهي المواجهة الأولى بين هوركاتش وزفيريف منذ نهائي بطولة "ايه تي بي" الختامية عام 2021، حين توج الألماني بطلاً.

وأردف زفيريف "كنت مرهقاً"، جراء انتهاء مباراة نصف النهائي صباح الأحد، و"في منتصف المجموعة الثانية كنت مرهقا وفي المجموعة الثالثة كنت متماسكا لكثير من الوقت وحصلت على كسر الإرسال بطريقة ما".