قادت كارولين غارسيا فرنسا إلى نصف نهائي كأس يونايتد بكرة المضرب الخميس، للقاء بولندا بقيادة إيغا شفيونتيك، بعدما تغلّبت على النروجية مالين هيلغو في منافسات الفردي وعادت لتواصل تفوّقها في الزوجي.

وفازت غارسيا بصعوبةٍ على هيلغو 6-2، 6-7 (6/8) و7-6 (7/5)، في حين خسر مواطنها أدريان مانارينو أمام كاسبر رود 6-1 و6-4، لتكون مواجهة الزوجي فاصلةً بين المنتخبين.

وعادت الفرنسيّة (30 عاماً) لتتزامل مع إدوار روجيه-فاسلان للتغلّب على رود وأولريكي إيغري 7-5 و6-4.

وقالت غارسيا "إنه أمرٌ جميلٌ للغاية. نحن نلعب رياضة فرديّة وتسنح لنا الفرصة بعض المرّات لنمثّل فرنسا".

وأضافت "نحن بعيدون جداً عن بلدنا ومن الجميل أن نرى في المدينة هنا الكثير من الفرنسيين. إنه أمرٌ رائعٌ أن يكون لدينا هذا العدد الكبير من المشجّعين لتشجعينا وهذا جزءٌ من كأس يونايتد على ما أعتقد".

رصيد

وبعد فوزها على هيلغو، عزّزت غارسيا المصنّفة 20 عالمياً عدد انتصاراتها في منافسات الفردي هذا العام إلى 3-0، لكنّ الأمر لم يكن سهلاً بمواجهة لاعبة مصنّفة 544.

وكانت الفرنسية قد فازت في مواجهتين بثلاث مجموعات، ولم يكن الأمر مختلفاً في المباراة الأخيرة.

وعلّقت "كانت مباراة مجنونة. مالين لاعبة لم أكن أعرفها لكنّها تُسدد الكرة بشكلٍ جيّد للغاية".

وأضافت "هذه المباراة الثالثة فقط هذا الموسم وأنا مرهقة بالفعل".

رود

في المقابل، فاز رود بجميع مبارياته الفرديّة في كأس يونايتد ليُحقق تقدّماً مثالياً قبل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

وعلّق على طريقة فوزه "أعتقد لأنني كسرت الإرسالين باكراً، وكان الإرسال جيداً من جانبي. لا أعتقد أنني واجهت نقطة فاصلة".

وأردف "هذه إحصائيات رائعة بالنسبة لطبيعة إرسالي المعتادة، لذلك أنا سعيد حقاً بهذا المستوى".

ولم يفز أي من منافسيه، من بينهم الهولندي تالون غريكسبور والكرواتي بورنا تشوريتش بأكثر من أربعة أشواط في المجموعة، كما كان إرساله جيداً مرة جديدة أمام مانارينو.

وتلعب اليونان مع ألمانيا في ربع النهائي الجمعة، حيث يلتقي ستيفانوس تسيتسيباس المصنّف سادس عالمياً مع ألكسندر زفيريف السابع، فيما يلعب الفائز مع أستراليا في نصف النهائي السبت.