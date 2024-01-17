لندن: حذّر الملياردير البريطاني جيم راتكليف، مانشستر يونايتد من سحب عرضه لشراء حصّة أقليّة في النادي في حال لم تتم الصفقة قبل عيد الميلاد الماضي، وفقاً لوثائق مالية نشرها الأربعاء سابع الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وأعلن "الشياطين الحمر" عشيّة عيد الميلاد أنه توصّل إلى اتفاق مع شركة إينيوس التي يترأسها راتكليف، لتفويضها مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي بمجرّد استكمال الإجراءات التنظيمية.

واستحوذ البريطاني الذي يُشجّع مانشستر يونايتد من صغره، على 25 في المئة من أسهم النادي مقابل نحو 1.3 مليار دولار.

وكشفت الوثائق الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية كشفت أن رئيس شركة الكيماويات العملاقة إينيوس كان قد نفد صبره قبل إتمام الصفقة.

وقبل أسبوعٍ من عيد الميلاد، منحت شركة راتكليف "تراوليرز ليميتيد"، يونايتد، "موعداً نهائياً في 25 كانون الأول (ديسمبر) للموافقة على عرضها الأفضل والنهائي". أدى ذلك إلى اجتماعٍ غير رسميّ لمجلس الإدارة في 22 كانون الأول (ديسمبر) و"مفاوضات حادّة بما يخصّ ردود الفعل من مقدّمي العرض".

وأشار ممثّلو مجلس الإدارة إلى أن راتكليف "يمكنه أن يقرر سحب العرض في حال لم يكن مجلس الإدارة جاهزاً للمضي قدماً في 25 كانون الأوّل (ديسمبر)".

ووافق مجلس الإدارة على عرض راتكليف في 24 كانون الأوّل (ديسمبر)، ليتم وضع حدّ للملحمة التي بدأت حين عرض مالكو يونايتد، عائلة غلايزر الأميركية، النادي للبيع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.