ملبورن : أحرز فريق فيراري الثنائية الأولى له منذ سباق البحرين عام 2022 بحلول الإسباني كارلوس ساينس في المركز الأول لجائزة أستراليا الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، أمام زميله شارل لوكلير من موناكو، مستفيداً من انسحاب بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الأحد في ملبورن.

وبعدما سيطر تماماً على الجولتين الأوليين في البحرين والسعودية، بدا فيرستابن مرشحاً لتحقيق فوزه العاشر توالياً ومعادلة الرقم القياسي الذي حققه الموسم الماضي حين حطم رقم الألماني سيباستيان فيتل (9 توالياً عام 2013)، لاسيما أنه كان أول المنطلقين للمرة الخامسة والثلاثين في مسيرته.

لكن عطلاً ميكانيكياً في اللفة الثانية سمح لساينس، العائد من عملية جراحية خضع لها قبل أسبوعين لاستئصال الزائدة ما أدى الى غيابه عن جائزة السعودية، بتجاوزه في طريقه الى الفوز الأول منذ سباق سنغافورة العام الماضي والثالث في مسيرته، فيما اضطر بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية الى العودة لحظيرة فريقه بعد أربع لفات والدخان يتصاعد من سيارته.

وكشف فيرستابن أن عطلاً في المكابح أدى الى انسحابه الأول منذ عامين، وتحديداً منذ سباق أستراليا بالذات في نيسان/أبريل 2022.

وأفاد الهولندي بعد انسحابه الأول في آخر 44 سباقاً "ما أن انطفأت الأضواء (إشارة الانطلاق) حتى انغلقت الفرامل اليمنى، لذلك كان من الصعب قيادة السيارة منذ البداية".

وبقي فيرستابن في صدارة الترتيب العام، لكن لوكلير الذي حل ثانياً بفارق 2.366 دقيقة خلف سانيس، لم يعد يتخلف عن بطل العالم سوى بفارق أربع نقاط (47 مقابل 51).

وكما كانت الحال في سنغافورة العام الماضي حين وضع حداً لسلسلة الانتصارات العشرة المتتالية لفيرستابن، خرج ساينس منتصراً في رسالة الى فريقه فيراري الذي قرر استبداله العام المقبل ببطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون الذي اضطر الأحد للانسحاب أيضاً في اللفة السادسة عشرة بسبب عطل في محرك مرسيدس، على غرار زميله ومواطنه جورج راسل المنسحب في اللفة 57 قبل الأخيرة لكن نتيجة فقدان السيطرة على سيارته.