إيلاف من القاهرة: توفي لاعب كمال الأجسام المصري أيمن مجدي السبت بأزمة قلبية مفاجئة، وتم تشيع جثمانه ودفنه في مقابر مدينة طنطا، وهي مسقط رأسه، وتعيد وفاة أيمن مجدي قصص ومآسي أبطال كمال الأجسام إلى الواجهة من جديد، حيث القصور في وظائف القلب، واصابع الاتهام التي تشير إلى المكملات الغذائية والمنشطات، وغيرها من الأسباب.

هوس بناء الأجسام

في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق تعليقا على سبب وفاة أيمن مجدي، إن رياضة كمال الأجسام

ترتبط بالنقص في الأعمار وأزمات القلب والموت المفاجيء بسبب المنشطات والمكملات والهرمونات والأدوية المدرة للبول.

وأضاف :"الثابت علميا أن الإفراط في الكورتيزون والهرمونات يمكن أن يؤدي إلى تلف في القلب وشرايينه وتنتهي بسكتة قلبية.

واختتم :"تجنبوا الهرمونات والمكملات واتقوا شر الهوس ببناء الجسم، وإياكم وعشوائية المكملات وفوضى الفيتامينات وجنون المنشطات وسعار الهرمونات".

الأب يتحدث

قال والد اللاعب في تصريحات للقنوات المصرية، أن أيمن مجدي إن نجله عاني من مرض في المعدة والقولون منذ 3 أشهر، و كان يتردد على الأطباء لمحاولة تشخيص حالته الصحية، وبعد عمل الإشعة اللازمة تبين إصابته بقرحة شديدة في المعدة، وخضع بعدها للعلاج وتحسنت حالته الصحية قليلا .

وأوضح أنه تفاجئ بعودة المرض مره أخرى منذ أيام، وعاد لتناول الأدوية وأجرى تحاليل جديدة، لكن صباح أمس فوجئوا بتدهور حالته الصحية، وعدم قدرته على التنفس، ودخل في حالة إعياء شديدة، ونطق الشهادتين أكثر من مرة، وسقط مغشيا عليه.

السبب المباشر للوفاة

تم نقل بطل كمال الأجسام لإحدى المستشفيات ولكن عند وصوله لفظ أنفاسه الأخيرة، وتوفي. وأوضح الأطباء أن الوفاة بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة أزمة قلبية حادة.

