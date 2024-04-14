روما: خضع حارس مرمى يوفنتوس الايطالي، البولندي الدولي فويتشيتش تشيزني الى عملية جراحية بسبب كسر في انفه تعرض له خلال مباراة الديربي ضد تورينو في الدوري الايطالي السبت كما اعلن ناديه.

وأوضح يوفنتوس في بيان الاحد "بعد المباراة ضد تورينو، خضع فويتشيتش تشيزني لعملية جراحية لمعالجة كسر في عظمة الأنف"، مضيفًا أن العملية سارت "بشكل مثالي".

لم يتم تحديد مدة غيابه، ولكن من المتوقع عدم خوضه مباراة فريقه المقبلة في الدوري ضد كالياري يوم الجمعة المقبل.

لعب تشيزني، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين هذا الاسبوع مباراة الديربي بأكملها ضد تورينو والتي انتهت بالتعادل 0 0، إلا أنه ظل على الأرض لفترة طويلة حتى نهاية المباراة بعد اصطدامه بأحد لاعبي تورينو، لكنه تمكن من إنهائها.