روما : واصل يوفنتوس هدر النقاط للمباراة الثالثة توالياً بتعادله السلبي مع ضيفه جنوى وسط سخط جماهيره الأحد، وذلك في ختام منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ولم يذق فريق يوفتتوس الملقب بـ "السيدة العجوز" منذ 27 شباط (فبراير) طعم الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري وكانت أمام فروزينوني 3 - 2 في المرحلة الـ 26، مقابل أربعة تعادلات وثلاث هزائم أمام إنتر وأودينيزي بالنتيجة ذاتها 0 - 1 ونابولي 1 - 2.

ورفع يوفنتوس الذي فشل في الفوز في مباراته الثالثة توالياً (تعادلان وهزيمة) رصيده في المركز الثالث إلى 59 نقطة متساوياً مع ميلان الثاني الذي يحلّ ضيفاً على فيرونا في وقت لاحق، ومتأخرا بفارق 16 نقطة عن إنتر المتصدر والذي يستضيف نابولي حامل اللقب في ختام هذه الأمسية.

من ناحيته، وبعد تعادله أمام نابولي 1 - 1 والفوز على أرضه أمام أودينيزي 2 - 0، سقط جنوى على أرض إنتر المتصدر 1 - 2، ثم في عقر داره أمام مونتسا 2 - 3 السبت الماضي في المرحلة الـ 28، قبل أن يعود إلى سكة التعادلات مجدداً حيث يقبع في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

وأجرى مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري الذي بات محط انتقادات لاذعة من قبل الـ "تيفوزي" تغييرين على تشكيلته التي تعادلت أمام أتالانتا 2 - 2 في المرحلة الماضية، فدفع بلاعب الوسط الصربي فيليب كوستيتش ومواطنه المهاجم دوشان فلاهوفيتش بدلا من الانكليزي صامويل إيلينغ جونيور الذي ابقاه على مقاعد البدلاء والبولندي أركاديوش ميليك المصاب. وغاب لاعب الوسط نيكولو فاجولي للايقاف.

صافرات استهجان

وانتهى الشوط الاول على وقع صافرات استهجان جماهير ملعب "أليانز ستاديوم" بعدما افتقد لاعبو يوفنتوس للدقة والابتكار أمام مرمى الفريق الضيف، في حين تصدى حارس "السيدة العجوز" البولندي فويتشيك تشيشني لكرة ارتدت من ظهر ماتيا باني بعد ركلة حرة ثابتة نفذها الإيسلندي ألبرت غوموندسون (7).

واجرى أليغري في الدقيقة 60 ثلاثة تغييرات دفعة واحدة لتنشيط الفريق، فأدخل الغائب عن الملاعب منذ 25 شباط (فبراير) للاصابة الفرنسي أدريان رابيو والتركي كينان يلديز وإيلينغ جونيور بدلا من الأميركي ويستون ماكيني وفيديريكو كييزا وكوستيتش.

وكاد إيلينغ جونيور يخطف هدف الافتتاح بتسديدة بقدمه اليسرى صدها الحارس الاسباني جوسيب مارتينيس واصطدمت بالقائم (66)، قبل أن يتصدى القائم الأيسر لتسديدة زاحفة بالقدم اليمنى عند حافة المنطقة من البديل مويس كين (90).

وتلقى يوفنتوس ضربة معنوية بطرد فلاهوفيتش بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في أقل من دقيقة (90+3).

ويعود آخر فوز لجنوى في عقر دار يوفنتوس في الدوري إلى 20 كانون الثاني (يناير) 1991 (1 - 0).