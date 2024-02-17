روما: واصل يوفنتوس نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فيرونا 2-2، وتابع نابولي حامل اللقب ترنّحه قبل قمته النارية أمام برشلونة الإسباني عندما أفلت من الخسارة على أرضه أمام ضيفه جنوى وخرج بتعادل قاتل 1-1 السبت في المرحلة 25 من بطولة الدوري الإيطالي.

في المباراة الأولى على ملعب "ماركانتونيو بنتيغودي" في فيرونا، فشل يوفنتوس في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة توالياً بسقوطه في فخ التعادل الثاني مقابل خسارتين.

ويعود الفوز الأخير ليوفنتوس إلى 21 كانون الثاني (يناير) الماضي عندما تغلب على ليتشي بثلاثة نظيفة.

وعانى فريق "السيدة العجوز" الأمرّين في المباراة أمام فيرونا صاحب المركز الثامن عشر، حيث تخلّف مرتين قبل أن يدرك التعادل.

وبكّر فيرونا بالتسجيل عبر ميكايل فولورونشو في الدقيقة 11، وأدرك الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش العائد بعد تعافيه من الإصابة، التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وعزز فلاهوفيتش موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 13 هدفاً بفارق سبعة أهداف خلف قائد إنتر الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس المتصدر.

وفاجأ فيرونا ضيفه بهدف مبكر مطلع الشوط الثاني سجله الهولندي تيجاني نوسلين إثر تمريرة من فولورونشو، لكن لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق إثر تمريرة من مانويل لوكاتيلي (55).

وبات يوفنتوس (54 نقطة) يتخلف بفارق تسع نقاط عن إنتر المتصدر (63) والذي أكرم وفادة ساليرنيتانا برباعية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة.

كما أصبح يوفنتوس مهدداً بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز ميلان (52 نقطة) على مضيفه مونتسا في ختام المرحلة.

وفي الثانية على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي، كان جنوى في طريقه الى إلحاق الخسارة الثانية تواليا بالنادي الجنوبي عندما تقدم بهدف للدنماركي مورتن فرندراب منذ الدقيقة 47 حتى الدقيقة الاخيرة عندما أدرك البديل البلجيكي سيريل نغونج هدف التعادل لنابولي (90).

وعزز نابولي موقعه في المركز التاسع برصيد 36 نقطة مع مباراة مؤجلة من المرحلة 21 أمام مضيفه ساسوولو ستقام في 28 شباط/فبراير الحالي، وازدادت مهمته في التواجد بين الأربعة الأوائل وبالتالي التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، صعوبة حيث يتخلف بفارق 11 نقطة عن أتالانتا برغامو الرابع والذي لعب مباراتين أقل.

وجاء تعثر الفريق الجنوبي قبل القمة الساخنة أمام ضيفه برشلونة الإسباني الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة.

وخاض نابولي مباراة جنوى في غياب هدافه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي فضل المدرب والتر ماتزاري إراحته بعد عودته من ساحل العاج إثر خسارة منتخب بلاده أمام "الفيلة" في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية.

في المقابل، حقق جنوى التعادل الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فصعد إلى المركز الحادي عشر مؤقتاً برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف أمام مونتسا الذي يستضيف ميلان الأحد.

ويلعب لاحقا أتالانتا مع ساسوولو.