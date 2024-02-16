مدريد: في ظل اقتراب كيليان مبابي من الانضمام لريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي، ترتفع وتيرة التوقعات بتشكل ملامح فريق أسطوري يمكنه أن يكتب تاريخاً كروياً جديداً، خاصة أن خط هجومه سوف يقوده الثلاثي الأكثر موهبة في عالم كرة القدم في الوقت الراهن، وهم مبابي، وفينسيوس، وبيلينغهام.

صحيفة "سبورت" الاسبانية قالت في تقرير لها إن فينيسيوس جونيور نجم النادي المدريدي ينفي جميع أنواع الشائعات التي قد تدفع به في سوق انتقالات صيفي، حيث يدرك المهاجم البرازيلي أنه في وضع يسمح له بأن يكون أحد أضلاع الثلاثي الذي تتشكل ملامحه الآن، لقيادة الريال في السنوات القادمة.

تحدث النجم البرازيلي الملقب بـ "فيني"في مناسبات مختلفة عن وصول احتمالية وصول كيليان مبابي إلى سانتياغو برنابيو بحلول يونيو المقبل. بل إنه طلب من فلورنتينو بيريز رئيس النادي، بذل كل الجهد لإقناع النجم الفرنسي بالقدوم إلى مدريد.

وقد يكون وصول مبابي سبباً مباشراً في جعل الريال يقف على قدم المساواة مع فرق مثل مانشستر سيتي، على حد وصف الصحيفة الاسبانية.

تشكيلة أحلام الريال على بعد خطوة واحدة من أن تصبح حقيقة. حيث يتحد 3 نجوم لامعين في مشروع أكثر طموحًا تحت قيادة أنشيلوتي، الذي سيواجه التحدي الأكبر المتمثل في السيطرة على غرفة خلع الملابس المليئة بالنجوم. وبطبيعة الحال، حتى الآن لا يمكن لأحد أن يجادل في أن المدرب الإيطالي كان رائعاً في غرفة تبديل الملابس البيضاء، وفقاً لتأكيدات صحيفة سبورت الاسبانية.