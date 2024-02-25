تورينو (إيطاليا): أنقذ المدافع دانييلي روغاني فريقه يوفنتوس من البقاء للمباراة الخامسة تواليًا من دون فوز، واهداه ثلاث نقاط ثمينة بهدف قاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن الضائع على حساب فروزينوني (3 2) ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري لكرة القدم الاحد.

وقلّص يوفنتوس صاحب المركز الثاني الفارق بينه وبين نيراتزوري الى ست نقاط، علمًا انّ الاخير سيلعب في وقت لاحق امام مضيفه ليتشي مع فرصة اعادة الفارق الى 9 نقاط، في حين انّه يملك ايضا مباراة أخرى مؤجلة.

وسجّل اهداف فريق "السيدة العجوز" الصربي دوشان فلاهوفيتش (3 و32) وروغاني (90+5) مقابل هدفي فروزينوني عبر المغربي وليد شديرة (14) وماركو بريشيانيني (27).

وتجمّد رصيد فروزينوني عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وشهد اداء فريق المدرب ماسيميليانو أليغري تراجعا على نحو لافت في الآونة الاخيرة، إذ فشل في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات في الـ "سيري آ" (خسارتان وتعادلان)، مما اخرجه "نسبيًا" من دائرة السباق على اللقب في ظل تحليق إنتر خارج السرب.

لذا، جاء فوزه القاتل لينهي سلسلة من اربع مباريات بلا فوز، لينتزع اول انتصار له منذ 21 كانون الثاني (يناير) وكان على حساب ليتشي 3 0.

وحقّق يوفنتوس بداية قوية حيث افتتح له فلاهوفيتش التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق فقط اثر تمريرةعرضية منخفضة من الاميركي ويستون ماكيني تابعها المهاجم الصربي في الزاوية العليا.

لكنّ المغربي شديرة اعاد الامور الى نصابها بالنسبة للضيوف، معادلا النتيجة من كرة رأسية صاروخية اثر تمريرة من نادر زورتيا (14).

ووجّه فروزينوني ضربة قاسية ليوفي حيث انتزع التقدم عن طريق بريشيانيني من تمريرة للهولندي المغربي عبدو الهروي (27).

ودخل يوفنتوس الى استراحة الشوطين بمعنويات جيدة حيث عوّض فلاهوفيتش اهداره لفرصة ذهبية قبل لحظات معدودة، وسجّل هدفه الشخصي الثاني من تمريرة حاسمة ثانية لماكيني (32).

وفيما كانت المباراة متجهة نحو تعادل بطعم الخسارة ليوفي، نجح المدافع روغاني في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة والاخيرة من الوقت المحتسب بدل عن الضائع اثر ركلة ركنية وصلت الى فلاهوفيتش الذي حولّها برأسه نحو روغاني الذي تابعها بصعوبة ووسط دربكة داخل المنطقة في شباك فروزينوني.

ويلعب في وقت لاحق نابولي مع مضيفه كالياري ويستضيف ميلان نظيره أتالانتا في ابرز مباريات المرحلة.