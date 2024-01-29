روما: اختير لوتشيانو سباليتي، المتوج مع نابولي بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، الإثنين أفضل مدرب في الـ "سيري أ" لموسم 2022 2023 من قبل اقرانه من المدربين.

ونال سباليتي (64 عاماً) جائزة "المقعد الذهبي" للمرة الثانية في مسيرته، بعد موسم 2004 2005 حين قاد أودينيزي لاحتلال المركز الرابع.

واختار 42 مدرباً من أصل 61 من الدرجات الثلاث (الاولى والثانية والثالثة) سباليتي في المركز الاول، متقدماً على سيموني إنزاغي مدرب إنتر (6 أصوات) وستيفانو بيولي مدرب ميلان (3 أصوات).

وسحق نابولي الذي وضع مع سباليتي حداً لفترة عجاف واخفاقات للفوز بالدوري استمرت 33 عاما، المنافسة في الموسم الماضي وحلّق منفردا في الصدارة متقدماً بفارق 16 نقطة عن وصيفه لاتسيو.

وغادر سباليتي في قرار مفاجئ النادي الجنوبي بعد الفوز بالـ"سكوديتو"، ليحل بدلا منه الفرنسي رودي غارسيا قبل أن يُقال ويُعيّن والتر ماتزاري بسبب تردّي النتائج واتجاه نابولي لفقدان لقبه حيث يحتل هذا الموسم المركز التاسع متأخراً بفارق 22 نقطة عن إنتر المتصدر.

وتسلّم سباليتي منذ آب (أغسطس) الماضي زمام الامور الفنية في المنتخب الإيطالي خلفا لروبرتو مانشيني المغادر لتدريب المنتخب السعودي.