روما: قاد الصربي دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس إلى انتزاع صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم موقتا بتسجيله ثنائية في الفوز على مضيفه ليتشي 3 0 الأحد في المرحلة الحادية والعشرين، في ظلّ انشغال إنتر بالكأس السوبر المقامة حالياً في السعودية.

وسجل فلاهوفيتش ثنائيته في الدقيقتين 59 و68، وأضاف البرازيلي بريمر الثالث (85).

ورفع فريق "السيدة العجوز" رصيده إلى 52 نقطة بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن إنتر الذي يلعب مع نابولي حامل لقب الدوري الإثنين في نهائي السوبر.

في المقابل تلقّى ليتشي خسارته الرابعة في خمس مبارياتٍ متتالية (تعادل في واحدة) فتجمّد رصيده عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحقق يوفنتوس "الشرطي" سابقاً فوزه السابع توالياً في جميع المسابقات، فضيّق الخناق مجدداً على إنتر المثقل بالمباريات على جبهتي السوبر ودوري أبطال أوروبا حيث تأهل إلى ثمن النهائي.

ووصف مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري الصراع على اللقب مع إنتر قبل مباراة اليوم بـ"رجال الشرطة واللصوص"، مضيفاً إن "اللصوص يهربون ورجال الشرطة يطاردون. إذا كان هناك شخص أمامك فلا بد أن يكون هناك شخص خلفه".

فلاهوفيتش ثانيا على لائحة الهدّافين

وهذه المباراة الثانية توالياً التي يُسجّل فيها فلاهوفيتش هدفين بعد مواجهة ساسوولو (3 0) في المرحلة الماضية، فتخطّى الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم ميلان (10) وارتقى إلى المركز الثاني على لائحة الهدّافين (11) بفارق 7 أهداف عن مهاجم إنتر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس المتصدر.

وبات الصربي ثاني لاعبٍ يُسجّل عشرة أهدافٍ أو أكثر ليوفنتوس في الدوري خلال موسمين متتاليين في السنوات الخمسين الأخيرة، بعد الأرجنتيني باولو ديبالا، وفق "أوبتا" للإحصاءات.

وثأر فروزينوني من ضيفه كالياري ووضع حداً لمسلسل هزائمه المتتالية عند خمس، وذلك بالفوز عليه 3 1.

عندما تواجه الفريقان في 29 تشرين الأول/أكتوبر ضمن المرحلة العاشرة، كان فروزينوني في طريقه إلى الفوز بعدما كان متقدماً 3 0 حتى الدقيقة 72، قبل أن يعود مضيفه من بعيد في طريقه الى الفوز 4 3 بعد هدفين في الوقت بدل الضائع من ليوناردو بافوليتي.

لكن هذه المرة كان كالياري البادئ بالتسجيل عبر الغاني إبراهيم كاكاري في الدقيقة 26، قبل أن يرد فروزينوني في الشوط الثاني بإدراكه التعادل بواسطة لوكا ماتسيتيلي، وصولاً إلى التقدم والتعزيز عبر المعارين من يوفنتوس الأرجنتيني ماتياس سوليه (75) والبديل البرازيلي كايو جورج (5+90).

ورفع فروزينوني رصيده إلى 22 نقطة بانتصاره السادس، بعيداً عن منطقة الهبوط بخمس نقاط، فيما تجمد رصيد كالياري عند 18 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة عن منطقة الخطر.

وحقّق جنوى فوزه الأوّل بعد ثلاثة تعادلات، وكان على حساب مضيفه ساليرنيتانا الجريح 2 1.

وسجّل الأرجنتيني أغوستين مارتيغاني (2) هدف ساليرنيتانا، وماتيو ريتيغي (13) والإيسلندي ألبرت غودموندسون (57 من ركلة جزاء) هدفي جنوى.

ويعدّ هدف مارتيغاني الأسرع لساليرنيتانا في الدوري منذ هدف الراحل رينتسو ميرلين في الدقيقة الأولى أمام ميلان في السادس من حزيران/يونيو 1948، وفق "أوبتا" للإحصاءات.

وارتقى جنوى إلى المركز الحادي عشر بـ25 نقطة، فيما تواصلت معاناة ساليرنيتانا في ذيل الترتيب (12).

بدوره، عاد إمبولي إلى نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه مونتسا 3 0.

ويدين أصحاب الأرض بهذا الفوز إلى البولندي شيمون زوركوفسكي الذي سجّل الأهداف الثلاثة (13، 38 و73)، رافعاً رصيده إلى أربعةٍ في أوّل مباراتين له بعد العودة إلى الفريق على سبيل الإعارة من سبيتسيا.