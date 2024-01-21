روما : لم يشأ الحارس الدولي الفرنسي مايك مانيان العودة الى الملعب بعد الإهانات العنصرية التي تعرض لها السبت خلال فوز فريقه ميلان على مضيفه أودينيزي 3 2 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وفق ما أفاد بعد اللقاء.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 38 بعد اطلاق بعض جماهير أودينيزي هتافات عنصرية عبر تقليد صوت القردة بشكل مستمر بحق مانيان، ما دفع لاعبي "روسونيري" الى مغادرة الملعب تعبيراً عن غضبهم.

وتم توجيه تحذير الى الجماهير من اجل وقف الاساءات بعدما اشتكى مانيان في البداية للحكم من الهتافات بحقه، الا انّ الجماهير استمرت في هتافها المسيء لتتوقف المباراة.

واستؤنف اللقاء بعد خمس دقائق، حيث كتب ميلان عبر حسابه على "أكس" (تويتر سابقا) "ليس هناك بالتأكيد من مكان للعنصرية في لعبتنا: نحن غاضبون. نحن معك، مايك".

وكشف الحارس الفرنسي بعد اللقاء في تصريح لشبكة "دازون" للبث التدفقي أنه "لم أشأ العودة الى الملعب. قلت هذا الأمر للجميع حين تركت أرض الملعب، لكن نحن عائلة ولم أستطع التخلي عن زملائي".

وتابع "كنت غاضباً وليس خائباً. هذه ليست المرة الأولى التي أواجه فيها أمراً مماثلاً. زملائي، الجهاز الفني، الجميع، قالوا لي أن أبقى قوياً ذهنياً وأن أرد بالطريقة الصحيحة في أرض الملعب".

وتحدث ابنة الـ28 عاماً لشبكة "سكاي سبورت" عما حصل، قائلاً "ما حدث هو أني عندما وصلت لي الكرة لأول مرة في المباراة، سمعت صيحات القردة، لم أقل شيئاً. تكرر الأمر بعد ذلك، فأخبرت مدربينا ثم الحكم الرابع".

وأردف بأسف "قلت إننا لا نستطيع اللعب في هذه الظروف. بعد ذلك، اتخذنا قرار العودة الى الملعب وتقديم أفضل رد من خلال الفوز بهذه المباراة" التي تخلف خلالها ميلان حتى الدقيقة 83 قبل أن يدرك التعادل بواسطة البديل الصربي لوكا يوفيتش ثم الفوز في الوقت القاتل بهدف للبديل الآخر السويسري نواه أوكافور.

"لقد طفح الكيل!"

وهب كثر في عالم كرة القدم الى مساندة مانيان، بينهم زميله في المنتخب الفرنسي نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي الذي كتب على "أكس": أنت بعيد جداً عن أن تكون وحيداً يا مايك مانيان. نحن كلنا معك. لا تزال نفس المشاكل ولا يوجد حل بعد. لقد طفح الكيل!!! لا للعنصرية".

بالنسبة لمدرب ميلان ستيفانو بيولي، فإن "رؤية شاب محترم الى هذه الدرجة وعادل الى هذه الدرجة مثل مايك يُعامل بهذه الطريقة، هذا أمر يزعجني كثيراً. هذا أمر لا يجب أن تراه في مباراة كرة قدم".

كما أدان رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني إنفانتينو ما حصل، داعياً الى منع مرتكبي الإهانات العنصرية من دخول جميع الملاعب، فضلا عن فرض عقوبة "الانسحاب التلقائي" على الأندية التي يرتكب مشجعوها هذه الأفعال.

وتطرق إنفانتينو أيضاً الى حادثة مشابهة حصلت السبت في دوري المستوى الثاني الإنكليزي "تشامبيونشيب" وكان ضحيتها لاعب وسط كوفنتري كايسي بالمر خلال المباراة ضد شيفيلد ونسداي.

وقال في بيان "الأحداث التي وقعت في أوديني وشيفيلد السبت بغيضة تماماً وغير مقبولة على الإطلاق"، مضيفاً "اللاعبان المتأثران بأحداث السبت يحظان بدعمي الكامل".