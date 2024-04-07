روما : ثبّت يوفنتوس قدميه في المركز الثالث مستفيدا من تعثر منافسه بولونيا الرابع الذي تعادل سلبا امام فروزينوني، وتغلب على ضيفه فيورنتينا بهدف وحيد ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم الاحد.

وسجّل فيديريكو غاتي هدف فريق "السيدة العجوز" الوحيد في الدقيقة 21 على ملعب أليانز في تورينو.

واسهم الفوز في ابتعاد يوفنتوس بفارق اربع نقاط في المركز الثالث على حساب بولونيا الرابع.

ولا يمرّ يوفي في افضل احواله في الفترة الاخيرة بعد ان حصد سبع نقاط فقط من اصل 27 ممكنة في الدوري، الا انّ الفوز يأتي ليكسبه المزيد من المعنويات في الجزء الاخير من الموسم، بعد تفوّقه ايضا على لاتسيو 2 - 0 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا الثلاثاء.

ولم يكن الفوز سهلا بالنسبة لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري، بعد ان الغي له ثلاثة اهداف بداعي التسلل.

وافتتح له غاتي التسجيل بعد ان تابع الكرة التي ارتدت من القائم اثر رأسية البرازيلي بريمر (21).

ويدين يوفي بفوزه ايضا الى حارسه البولندي فويتشيتش تشيزني الذي تصدى بشكل مذهل لتسديدة مقوّسة خطيرة من الارجنتيني نيكولاس غونزاليس قبل ان ترتطم بالقائم (74).

وهيمن فيورنتينا على الشوط الثاني الا انه لم يتمكن من ايجاد هدف التعادل، ليبقى عاشرا، بعد ان فشل في الفوز في مبارياته الاربع الاخيرة، برصيد 43 نقطة.

نابولي يُمتع

وكان فروزينوني الذي يقاتل من أجل تجنب الهبوط، قد اسدى خدمة ليوفنتوس بفرضه التعادل السلبي على ضيفه بولونيا الرابع في اليوم ذاته.

وكان بولونيا مرشحاً لتحقيق فوزه التاسع في آخر 10 مراحل، لاسيما أنه يواجه فريقاً دخل اللقاء على خلفية تسع مراحل متتالية من دون فوز وقابع في المركز الثامن عشر.

لكن فريق المدرب تياغو موتا عجز عن الوصول الى الشباك واكتفى بالتعادل العاشر له هذا الموسم.

وفشل بولونيا بذلك في استعادة فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن روما الخامس بعدما تقلص إلى نقطتين السبت بفوز فريق العاصمة على جاره اللدود لاتسيو 1 - 0، قبل أن يرتفع إلى ثلاث الأحد.

ويسعى بولونيا الى المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ تجربته الأولى والوحيدة موسم 1964 1965ً.

ويتأهل عادة الى دوري الأبطال أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي، لكن من المرجح أن يحصل "سيري أ" على مقعد خامس الموسم المقبل بحسب قواعد النظام الجديد للمسابقة القارية الأم.

ومُني اتالانتا بنكسة كبيرة حالت دون تقليصه الفارق مع بولونيا الى 5 نقاط، وذلك بعد سقوطه امام كالياري 1 - 2.

وبالتالي، بقي اتالانتا متخلفا في المركز السادس بفارق 8 عن بولونيا و5 عن روما الخامس.

الفوز على مونتسا

من جهته، حقّق نابولي فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه مونتسا 4 - 2.

وسجّل أهداف الفريق الجنوبي كل من النيجيري فيكتور أوسيمهن (55) وماتيو بوليتانو (57) والبولندي بيوتر زييلنسكي (61) وجياكومو راسبادوري (68)، فيما سجّل لأصحاب الارض البوسني ميلان ديوريتش (9) وأندريا كولباني (62).

وبعدما تأخر نابولي بهدف رأسي عن طريق ديوريتش مع نهاية الشوط الأول (9)، تمكن من الردّ بقوة مطلع الشوط الثاني من خلال أهداف رائعة لأوسيمهن وبوليتانو وزييلنسكي في غضون ست دقائق.

وقلّص كولباني الفارق من جديد إلى هدف بعد ثوان معدودة من هدف زييلنسكي (62)، ليتمكن راسبادوري من حسم النتيجة لبطل إيطاليا الموسم الماضي بهدف رابع بعد دقائق (68).

وتقدم نابولي الذي استعاد نغمة الفوز بعد خسارته في المرحلة الماضية أمام اتالانتا 0 3، إلى المركز السابع بـ48 نقطة مستفيداً من خسارة لاتسيو (46) الذي تراجع إلى المركز الثامن.