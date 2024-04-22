إيلاف من مدريد: في صحافة "كتالونيا" غضب من "عار التقنية الغائبة" مما تسبب في عدم احتساب هدف للبارسا، وفي مدريد يعلو صوت الاحتفال بـ"البطل"، فقد حسمتها الصحافة المدريدية وأعلنت ريال مدريد بطلاً للدوري الاسباني.

وفي لندن كانت مشاعر الفخر بالنجم الأكثر تأثيراً في الكلاسيكو، جود بيلينغهام، وهو فخر الكرة الإنكليزية، لم لا، وهو الرجل الذي قرر مصير المباراة الأكثر جماهيرية وشهرة عالمية، بالهدف الذي سجله في الوقت القاتل ليهدي الملكي الفوز بنقاط المباراة، وحسمها 3-2، وقالت الغارديان :"بيلينغهام حسم الكلاسيكو بهدف رائع في وقت قاتل".

ماركا المدريدية: البطل

صحيفة ماركا المدريدية حسمت الأمور، وهي نظرياً محسومة للريال الذي يقترب بشدة من الفوز بلقب الدوري الاسباني، فقد عنونت الصحيفة "البطل"، وذلك على الرغم من أن هناك 6 مباريات على نهاية موسم الليغا.

ونقلت الصحيفة تصريحات تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا، وقالت:"تشافي ينفجر.. من العار عدم وجود تكنولوجيا خط المرمى" في إشارة إلى الهدف الملغي والذي سجله لاعب البارسا الواعد يامين لامال، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي عدم تجاوز الكرة خط المرمى بالكامل، مما جعل تشافي ينتقد بشدة الأوضاع في اسبانيا التي لا تستخدم تقنية خط المرمى، وهو أمر لا يليق بالبارسا والريال ولا بالدوري الاسباني.

آس المدريدية: البطل الافتراضي

صحيفة "آس" المدريدية عنونت :"البطل الافتراضي" في إشارة للريال وأنه حسم الدوري ولكن لم يحدث ذلك رسمياً، مما دفعها لاستخدام كلمة "الإفتراضي".

وقالت إن هدف لامين الملغي يفجر الجدل حول تقنية خط المرمى في الدوري الاسباني.

موندو ديبورتيفو الكتالونية: لقد كان هدفاً

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى الهدف الملغي صحيح دون أدنى شك، ولكنهم لم يعثرو على زاوية تحسم الجدل، في تلميح إلى أن زاوية الإعادة تسببت في خداع الحكم والمشاهدين، أي أن الكرة تجاوزت خط المرمى بالكامل، ولكن حدث نوع من الخداع في زاوية التصوير.

سبورت الكتالونية: الهدف الشبح.. انتهي كل شئ



سبورت بدورها وصفت الهدف الملغي بالشبح، في إشارة إلى أنه "موجود" و "صحيح" إلا أنهم يشاهدوه، كما نقلت تصريحات حارس البارسا "تير شتيغن" الذي قال :"من العار ما حدث، لم يجدوا لقطة من زاوية أمام المرمى للتحقق من الهدف، يتم انفاق الكثير من الأموال في هذا العالم ولا أفهم لماذا لا يكون هناك أموال لتطبيق التكنولوجيا التي تمتلكها الدوريات الأخرى، لا أجد كلمات لأشرح ما حدث، إنه عار لكرة القدم العالمية".

أنشيلوتي: لا وجود لحالات تحكيمية جدلية

بدوره قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا عقب المباراة: "لم أشاهد أي مواقف مثيرة للجدل تحكيمياً، بالنسبة لي لن أعلق على مطالبات برشلونة باحتساب هدف، لا توجد صور واضحة، أما بالنسبة لركلة الجزاء الخاصة بنا، فقد شاهدتها وتبدو واضحة تماما".

وتابع: "فريقي قدم أسبوعا لا يُنسى، وأنا فخور جدا باللاعبين بعد ردة الفعل في مباراتين في غاية الصعوبة، أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، وبرشلونة في الكلاسيكو، نحن سعداء، ولدينا حماس كبير".