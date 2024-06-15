لوس انجليس: ألحق دالاس مافريكس خسارة مذلّة ببوسطن سلتيكس 122 84 مبقياً على آماله في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما حرم ضيفه من حسم اللقب بنتيجة بيضاء الجمعة.

وسجّل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 25 من نقاطه الـ29 في الشوط الأوّل وأضاف النجم الآخر كايري إرفينغ 21 لمافريكس الذي أوقف سلسلة من عشرة انتصارات متتالية لبوسطن وقلّص الفارق في سلسلة النهائي إلى 1 3.

لكن لا يزال على مافريكس تسلّق قمة بالغة الارتفاع، إذ لم يسبق لأي فريق بتاريخ الدوري أن قلب تأخره 0 3 في الأدوار الاقصائية من دوري أن بي ايه واحرز أربعة انتصارات متتالية ضامنة للفوز.

قال دونتشيتش "كما قلت في بداية النهائي، يتعيّن على الفائز حسم أربع مباريات. سنؤمن بحظوظنا حتى النهاية".

تابع "لدي ثقة هائلة في هذا الفريق بأننا قادرون على تحقيق ذلك، لذا يتعيّن علينا أن نستمر بهذه القناعة".

وكان دونتشيتش تعرّض لانتقادات بعد المباراة الثالثة، عندما خرج بالأخطاء الستة قبل أربع دقائق من نهاية الوقت، عندما حقق فريقه عودة قويّة لم تكن كافية للفوز على الفريق الأخضر.

ونجح دالاس في الحدّ من القوة الهجومية لبوسطن الذي اكتفى بنسبة تسجيل بلغت 36.3%، مقابل 50.5% للفائز.