لوس انجليس: بات بوسطن سلتيكس على مشارف بلوغ نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بعد ان أسقط إنديانا بايسرز في عقر داره 114 111 السبت ليتقدم 3 0 في السلسلة التي تجمع الفريقين بنهائي المنطقة الشرقية.

ويعود الفضل في فوز سلتيكس الى تألق نجمه جايسون تايتوم صاحب الـ 36 نقطة و10 متابعات وثماني تمريرات حاسمة، وجايلن براون الذي أحرز 24 نقطة وآل هورفورد 23 نقطة من بينها سبع ثلاثيات.

ولم يأتِ الفوز من دون قتال بالنسبة لسلتيكس بعدما تفوّق أصحاب الارض في أغلب فترات المباراة، قبل أن ينجح في النصف الثاني في الحدّ من الوتيرة الهجومية السريعة لخصمه.

وقال تايتوم عن المباراة الرابعة التي قد تكون حاسمة "المباريات المفصلية هي دائمًا الاصعب".

من جهته، رفض مدرب بايسرز باتريك كلارلاير رفع الراية البيضاء، قائلا "لن نرتدع، سنعود إلى هنا ليلة الاثنين لنسعى إلى تمديد السلسلة وسنواجههم بقوة أكبر".

دخل إنديانا الى اللقاء غير مهزوم في ست مباريات متتالية على أرضه في الادوار النهائية، وسعى بكل قوته لفرض معادلة جديدة في السلسلة وتقليص الفارق الى 1 2، على الرغم من غياب نجمه تايريز هاليبورتون بداعي الاصابة.

ونجح الثلاثي الكندي اندرو نيمبهارد الذي شغل مركز صانع اللعاب والكاميروني باسكال سياكام ومايلز تورنر في تقديم أداء رفيع، فسجّل الاول 32 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة فيما أحرز الاخيران 22 نقطة لكل منهما. وتمكن بايسرز من توسيع الفارق الى 18 في الربع الثاني ومجددًا في الثالث.

بيد أنّ سلتيكس رفض الانصياع لامر الواقع وبدأ تدريجيًا في العودة الى أجواء اللقاء وصولا الى نجاح جرو هوليداي في تسجيل ثلاث نقاط في هجمة واحدة، ليمنح سلتيكس التقدم 112 111 قبل 39 ثانية.