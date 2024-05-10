لوس انجليس: نجح كليفلاند كافالييرز ودالاس مافريكس في معادلة النتيجة 1 1 ضد بوسطن سلتيكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر بالفوز عليها 118 94 و119 110 تواليا في الدور نصف النهائي من الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) في دوري كرة السلة الأميركي.

في المباراة الاولى، نجح كليفلاند في الثأر لخسارته القاسية في المواجهة الاولى بين الفريقين 95 120 ورد التحية بنتيجة مماثلة تقريبا على ارض الفريق المصنف اول.

وتألق دونوفان ميتشيل في صفوف الفائز بتسجيله 29 نقطة بينها 23 في الشوط الثاني، واضاف كل من ايفان كوبلي وكاريس لوفير 21 نقطة ايضا. اما افضل مسجل في صفوف بوسطن فكان جايسون تايتوم مع 25 نقطة واضاف جايلين براون 19 نقطة.

واشاد ميتشيل بالجهد الجماعي لفريقه بقوله "الجميع قام بواجبه الليلة. في النهاية انه مجرد انتصار واحد ويتعين علينا ان نحقق الفوز على ملعبنا ايضا" حيث تنتقل المواجهة بين الفريقين اعتبارا من السبت.

انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين 54 54 قبل ان ينتفض ميتشيل في الربع الثالث ويسجل 16 نقطة ليستلم فريقه زمام الأمور ليتقدم في نهايته 90 78 قبل ان يوسع الفارق الى 24 نقطة في نهاية المباراة.

وعموما نجح لاعبو كليفلاند في تسجيل 13 رمية ثلاثية مقابل 8 فقط لبوسطن من 35 محاولة.

وفي المباراة الثانية، ادرك دالاس مافريكس التعادل مع اوكلاهوما سيتي ثاندر بالفوز عليه 119 110 بفضل 29 نقطة لكل من السلوفيني لوكا دونتشيتش وبي جاي واشنطن. في المقابل، كان شاي غيلجوس ألكسندر افضل مسجل في صفوف ثاندر مع 33 نقطة و12 متابعة و8 تمريرات حاسمة واضاف جالين وليامس 20.

وشارك دونتشيتيش في المباراة على الرغم من معاناته من التواء في ركبته ووضع فريقه على السكة الصحيحة بتسجيله 16 نقطة في الربع الاول.

واعترف دونتشيتش بأنه عانى خلال المباراة من الاصابة بقوله "اعتقد بأنها أصعب مباراتة خضتها في مسيرتي. حاولت بذل قصارى جهدي لمساعدة فريقي".