ميامي: اكتمل عقد الفرق المتأهلة الى الادوار الاقصائية (بلاي أوف) من الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة اثر تأهل ميامي هيت ونيواورليانز بيليكانز.

وتغلب ميامي هيت وصيف الموسم الماضي على شيكاغو بولز في ملحق المنطقة الشرقية على شيكاغو بولز بسهولة 112 91 ليضرب موعدا مع بوسطن سلتيكس متصدر هذه المنطقة في مواجهة هي الرابعة بين الفريقين في آخر اربعة مواسم.

ولم يتأثر ميامي هيت بغياب نجمه جيمي باتلر الذي يعاني من التواء في ركبته تعرض له خلال مواجهة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الاربعاء ويواجه الغياب عن الملاعب لاسابيع عدة.

وكان باتلر (34 عاما) قاد ميامي الى نهائي دوري "أن بي ايه" مرتين.

وساهم ثلاثة لاعبين في فوز ميامي فسجل لاعب الارتكاز تايلر هيرو 24 نقطة مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة واضاف كل من خايمي خاكيز وكيفن لاف 21 و16 نقطة على التوالي.

اما افضل مسجل في صفوف شيكاغو بولز فكان ديمار دي روزان مع 22 نقطة.

وضرب ميامي بقوة في الربع الاول بتسجيله 19 نقطة تواليا وانهاه متقدما بفارق كبير (34 17).

وتكرر السيناريو في الربع الثاني بتسجيله 14 نقطة تواليا لينهي الشوط الاول متقدما 47 37.

وفي المنطقة الغربية حسم نيو اورليانز بيليكانز البطاقة الاخيرة اثر تغلبه على ساكرامنتو كينغز 105 98.

وغاب عن صفوف بيليكانز نجمه زيون وليامسون لكن براندون اينغرام نجح في سد الثغرة بتسجيله 24 نقطة مع 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة. في المقابل، كان دي ارون فوكس افضل مسجل في صفوف ساكرامنتو مع 35 نقطة.

تقدم بيليكانز 54 45 في نهاية الشوط الاول، ونجح في توسيع الفارق في احدى مراحل المباراة الى 20 نقطة.

وهي المرة الثانية التي يتأهل فيها بيليكانز الى البلاي اوف في آخر ست سنوات علما بانه خرج من الدور الاول امام فينيكس صنز في نسخة عام 2022.

وسيواجه بيليكانز اوكلاهوما سيتي ثاندر في الادوار الاقصائية علما بان الاخير غاب عن البلاي اوف في المواسم الثلاثة الاخيرة.