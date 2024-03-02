لوس انجليس: واصل بوسطن سلتيكس سلسلة انتصاراته وحقق الفوز العاشر توالياً على ضيفه دالاس مافريكس 138 110 الجمعة ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، وذلك بقيادة جايسون تايتوم الذي سجّل 32 نقطة.

وهذا الفوز السابع والأربعون لسلتيكس متصدر المنطقة الشرقية الذي بات أوّل فريق يُحقق عشر انتصارات متتالية هذا الموسم، فيما خسر مافريكس للمرة السادسة والعشرين في المركز الثامن ضمن الغربية.

ولم تنجح "تريبل دابل" السلوفيني لوكا دونتشيتش في تجنيب فريقه الخسارة بعد تسجيله 37 نقطة، 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

ولم تكن انطلاقة تايتوم الذي التقط ثماني متابعات قوية، إذ لم يُسجّل في رمياته الأربع في الربع الأول، لكن اللاعب الذي شارك في مباراة "أول ستار" (كل النجوم) سجّل 16 نقطة في الربع الثالث حين سيطر سلتيكس على المباراة.

وساعد جايلن براون زميله بتسجيله 25 نقطة، 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة، كما أضاف اللاتفي كريستابس بورزينغيس 24 نقطة و6 متابعات، علماً أن سبعة من لاعبي أصحاب الأرض سجّلوا 10 نقاطٍ أو أكثر.

وقال تايتوم "ببساطة، نمتلك فريقاً جيداً للغاية".

وأضاف "كل ليلة ستكون مختلفة قليلاً عن سابقتها. طالما أننا نستمر في الفوز، فإن كل شيء سينجح".

وحقق غولدن ستايت ووريرز فوزاً صعباً على مضيفه تورونتو رابتورز 120 105 في طريقه إلى انتصاره الثامن توالياً خارج أرضه.

سجّل الموزّع المخضرم ستيفن كوري 25 نقطة والكونغولي الديموقراطي جوناثان كومينغا 24.

وهذا الفوز الثاني والثلاثون لووريرز في المركز التاسع ضمن الغربية، فيما تلقى رابتورز خسارته الثامنة والثلاثين في المركز الثاني عشر ضمن الشرقية.

وقلب الضيوف الطاولة بعد تأخّرهم بثلاث نقاط عقب انتهاء الشوط الأوّل، إذ سجّل كلاي تومسون العائد إلى التشكيلة الأساسية 14 نقطة، جميعها في الشوط الثاني.

وعلّق ستيف كير مدرب ووريرز بعد المباراة "فوزٌ مذهل".