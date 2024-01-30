لوس انجليس: تعملق نجم الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش وحقّق ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" ليقود دنفر ناغتس حامل اللقب الى الفوز على ميلووكي باكس بقيادة مدربه الجديد دوك ريفرز بنتيجة 113 107 الاثنين ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وجاءت المباراة بين حامل اللقب ناغتس وبطل 2001 باكس على قدر التوقعات، لكنّ يوكيتش كان النجم الابرز اللقاء في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

وانهى النجم الصربي المباراة بـ 25 نقطة و16 متابعة و12 تمريرة حاسمة ليحقّق ثلاثيته المزدوجة الـ 14 هذا الموسم، في حين أضاف الى رصيده الشخصي ثلاث سرقات كرة وحائطي صد "بلوك شوت".

ونال يوكيتش مؤازرة هجومية لافتة من الكندي جمال موراي الذي انهى اللقاء بـ 35 نقطة.

من جهته، خاص باكس مباراته الاولى تحت قيادة المدرب ريفرز اثر الاقالة المفاجئة لسلفه أدريان غريفين، وكان نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو افضل مسجّل له بـ 29 نقطة وأضاف داميان ليلارد 18.

ورغم الخسارة، وجد ريفرز علامات مشجعة في أداء ميلووكي عندما قال "عموما، انا سعيد جدا. القتال كان هناك. هناك شيء مشجّع جدا للمرحلة المقبلة".

وفي صراع صدارة المنطقة الغربية، لم تكن نقاط الكندي شاي غيلجيوس الكسندر الـ 37 ذات منفعة، إذ سقط فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر امام مينيسوتا تمبروولفز 101 107.

ودخل الفريقان الى مباراة الإثنين وهما يملكان 32 فوزًا و14 خسارة، في ظل صراع شرس بينهما منذ فترة على صدارة الغرب.

وبالفعل تبادل الطرفان التقدم 24 مرة قبل ان ينتزع مينيسوتا الافضلية في الرمق الاخير بعد ان تفوّق على منافسه 34 24 في الربع الرابع.

وكان أنتوني إدواردز افضل مسجّل لتمبروولفز بـ 27 نقطة وأضاف الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز 21. كما انهى جميع اللاعبون الاساسيون في مينيسوتا بأكثر من عشر نقاط.

واستعاد بوسطن سلتيكس توازنه بعد الخسارة القاسية امام لوس انجليس كليبرز وتغلب على نيو أورليانز بيليكانز 118 112.