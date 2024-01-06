لوس انجليس: خسر غولدن ستايت ووريرز جهود صانع الألعاب المخضرم كريس بول الذي يحتاج لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في يده اليسرى خلال الفوز على ديترويت بيستونز 113 109 الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفق ما أفاد النادي.

وتعرض ابن الـ38 عاماً، القادم هذا الموسم الى ووريرز من فينيكس صنز، للإصابة خلال الربع الثالث من اللقاء وخرج من الملعب بدون عودة.

وعلق مدرب ووريرز ستيف كير على إصابة نجم نيو أورليانز وكليبرز وهيوستن السابق، قائلاً "إنها ضربة قاسية. أشعر بالأسى حيال كريس. أعلم أنه خضع سابقاً لعمليات جراحية عدة في يده حسبما أعتقد، قد يكون ذلك في اليد الأخرى".

وتابع "علينا التعامل مع غيابه".