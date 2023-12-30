لوس انجليس: قلب ميلووكي باكس الطاولة على كليفلاند كافالييرز وفاز عليه 119-111 في قمّة مباريات المنطقة الشرقية الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليواصل ملاحقة بوسطن سلتيكس المتصدّر في الترتيب العام.

بداية صعبة

وكانت بداية المباراة صعبة على باكس بقيادة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجّل 34 نقطة، إذ تأخّر الفريق بسبع نقاط في الشوط الأوّل (52-59)، لكنّه عاد بقوةٍ في الربع الثالث (40-21) وتأخّر مجدداً في الربع الأخير (27-31) لكن ذلك لم يمنعه من تحقيق فوزٍ مهم.

واعتمد كافالييرز على هدّاف الفريق دونوفان ميتشل الذي سجّل 34 نقطة، في ظل غياب النجمين إيفان موبلي وداريوس غارلاند بسبب الإصابة، لكن البداية القويّة كانت من غاريت ألن لاعب بروكلين السابق الذي سجّل 16 نقطة في 9 دقائق (8 من 8 تسديدات).

ومع بداية الشوط الثاني تقدّم باكس بفضل أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد (31 نقطة) واستمر الحال إلى الربع الأخير حيث حاول كافالييرز العودة بالنتيجة لكنّه لم يتمكّن من ذلك، ليفوز أصحاب الأرض بالخبرة والموهبة في اللحظات الأخيرة.

وبفضل هذا الفوز عزّز باكس موقعه في ترتيب المنطقة الشرقية بفارق فوزٍ واحدٍ عن بوسطن سلتيكس المتصدر، منهياً عامه بانتصاره الـ24 في 32 مباراة.

في المقابل مُنيَ كافالييرز بخسارته الرابعة عشرة مقابل ثمانية عشرة فوزاً في المركز السادس.

وقال ليلارد "لقد بدأوا المباراة بشكلٍ أفضل منّا. عودتنا إلى الدفاع كما تعلمون كانت بطيئة. لقد وصلوا إلى المراكز التي يريدونها ولعبوا مباراة مريحة ولديهم فريق جيّد".

وأضاف "(لعبنا) مباراة جيّدة في طريقنا (نحو اللقب) وفي نهاية العام. كان علينا إظهار شخصيتنا وأعتقد أننا فعلنا ذلك في الربع الثالث".

وانتهت سلسلة انتصارات دنفر ناغتس في ست مبارياتٍ متتالية، بعد سقوط حامل اللقب على أرضه أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 119-93.

وتألّق الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر في قيادة فريقه إلى الفوز الحادي والعشرين بتسجيله 40 نقطة، 4 متابعات و3 تمريرات حاسمة، مسجّلاً 10 رميات حرّة من 10.

وهذه المرة الخامسة التي يُسجّل فيها غيلجيوس-ألكسندر 40 نقطة هذا الموسم، إذ قال إن الأداء كان "ممتعاً للغاية".

وأضاف "لدينا الكثير من الأسلحة على الأرض حيث يُمكنني أن العب في المساحات، وحين ألعب هناك، في منطقتي، أقدّم مباريات جيّدة جداً".

وصعد ناغتس بهذا الفوز إلى المركز الثاني في المنطقة الغربية خلف مينيسوتا تمبروولفز المتصدّر بـ23 فوزاً.

وأحرز الصربي نيكولا يوكيتش 19 نقطة للفريق الفائز بالإضافة إلى 10 متابعات.

وواصل بوسطن سلتيكس سلسلة انتصاراته المتتالية بفوزه المثير على تورونتو رابتورز 120-118 بقيادة جايلن براون الذي سجّل 31 نقطة و9 متابعات و6 تمريرات حاسمة، ليُحقق فريقه الفوز الخامس والعشرين مقابل 6 خساراتٍ فقط، فيما خسر رابتورز للمرة التاسعة عشرة على الرغم من النقاط الثلاثين والمتابعات العشر التي سجّلها سكوتي بارنز.

ووصلت المباراة إلى تعادل 116-116 لكن لوك كورنيت تألّق قبل 32 ثانية على نهاية المباراة في إعطاء التقدّم لسلتيكس.

وهذا الانتصار الخامس توالياً لسلتيكس الذي تعود خسارته الأخيرة إلى 20 الشهر الحالي (126-132 أمام غولدن ستايت ووريرز).

في المقابل حقّق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الفوز على مضيفه هيوستن روكتس 131-127 على الرغم من غياب لاعبه الرئيسي وأفضل لاعبٍ في الدوري الكاميروني جويل إمبيد عن مباراته الثالثة توالياً بسبب الإصابة، ليبقى فريقه مواصلاً المنافسة مع سلتيكس وباكس في المركز الثالث بـ22 انتصاراً مقابل 9 خسارات.

ومُنيَ روكتس بخسارته الثالثة توالياً.

وغاب الفرنسي فيكتور ويمبانياما عن المباراة التي خسرها سان أنتونيو سبيرز أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 128-134، حيث يتمسّك فريقه بتجنّب إشراك في مباراتين متتاليتين بسبب إصابته.

وقال غريغ بوبوفيتش المدرب الأسطوري لسبيرز بعد المباراة إن غياب الفرنسي كان بطلبٍ من الطاقم الطبّي.

وأضاف "تم تقييد عدد الدقائق التي سيلعبها ولا يمكنه اللعب مباراتين متتاليتين لبضعة أسابيع حتّى يُجري فحصاً جديداً لقدمه".

وفي مباريات أخرى فاز ساكرامنتو كينغز على مضيفه أتلانتا هوكس 117-110، وسقط بروكلين نتس أمام واشنطن ويزاردز 104-110، كما تغلّب أورلاندو ماجيك على نيويورك نيكس 117-108.