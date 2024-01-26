لوس انجليس: وضع إنديانا بايسرز حدّاً لسلسلة انتصارات فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في ست مبارياتٍ متتالية وفاز عليه 134 122 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفي مكانٍ آخر، قاد البريطاني أوغوغوا "أو جيه" أنونوبي فريقه نيويورك نيكس إلى التغلّب على ضيفه دنفر ناغتس حامل اللقب 122 84 بتسجيله 26 نقطة، مُلحقاً به خسارته الخامسة عشرة في المنطقة الغربية ليبقى في المركز الثالث.

في المقابل حقّق نيكس فوزه الثامن والعشرين في المركز الرابع في المنطقة الشرقيّة.

في المباراة الأولى، يدين بايسرز في فوزه إلى الكاميروني باسكال سياكام الذي سجّل 26 نقطة، 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة ليُحقق الفريق فوزه الـ25 في المركز السادس ضمن المنطقة الشرقية.

وعلى الرغم من تسجيل الكاميروني الآخر جويل إمبيد 31 نقطة، 7 متابعات و3 تمريرات حاسمة، فإن ذلك لم كافياً لتجنّب الخسارة الرابعة عشرة لسيكسرز في المركز الثالث.

وبرز مايلز تيرنر في صفوف الفائز بتسجيله 20 نقطة و9 متابعات، بالإضافة إلى الكندي أندرو نيمبهارد (19 نقطة و8 تمريرات حاسمة)، مقابل 22 نقطة لتيريز ماكسي في صفوف الخاسر.

فوز سياكام الأوّل

وجاء فوز سياكام الأوّل منذ انتقاله من تورنتو الأسبوع الماضي، أمام مدرب رابتورز السابق نيك نورس.

وقال نورس "لم نُحقّق أي نوع من النجاح دفاعياً".

بدوره، قال تيرنر عن سياكام "لقد أظهر ما هو قادرٌ على تقديمه"، وأضاف "يستطيع أن يرى الملعب جيداً، ومن الواضح أنه سجّل +تريبل دابل+ الليلة".

وأضاف "يلعب بالكثير من الشغف والطاقة. هو مناسب جداً لفريقنا".

وفي المباراة الثانية، سجّل جالين برونسون 21 نقطة و4 تمريرات حاسمة مساعداً أنونوبي في تحقيق الفوز، فيما سجّل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 31 نقطة و11 متابعة للخاسر.