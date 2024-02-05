واشنطن: تألّق برادلي بيل في قيادة فريقه فينيكس صنز إلى التغلّب على مضيفه واشنطن ويزاردز، فريقه السابق، 140 112 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مسجّلاً أعلى رصيد من النقاط في مباراة واحدة خلال مسيرته.

اللاعب البالغ 30 عاماً سجّل 43 نقطة من بينها 4 رميات ثلاثية من أصل 5 نفّذها بالإضافة إلى 6 تمريرات حاسمة فارضاً نفسه نجم المباراة من دون منازع.

وعلّق مدرب فينيكس فرانس فوغل "مذهل. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. لهذا كنّا متحمّسين للتعاقد معه".

وأضاف "لعب بشكل دفاعيّ رائع. الأمر يتعلّق بأن تكون شرساً وأن تقرأ الدفاع. لقد قام بعملٍ رائع".

بيل الذي كان في المركز الثالث من قائمة درافت لعام 2021، لعب 11 موسماً مع ويزاردز حيث كان معدّل نقاطه 22.1 في المباراة.

على ملعب ناديه السابق في واشنطن، شغّل ويزاردز فيديو لتكريم بيل في أوّل زيارة منذ انتقاله إلى فينيكس في حزيران (يونيو) الماضي ووقف المشجّعون لاستقباله.

وقال بيل "الليلة كانت رائعة. لقد كان انفصالاً جيّداً. لا توجد مشاعر سلبيّة".

وأضاف كيفن دورانت 18 نقطة، 4 متابعات و3 تمريرات حاسمة في الفوز التاسع والعشرين لفينيكس في المركز السادس ضمن المنطقة الغربية.

بدوره، قاد جايسون تايتوم فريقه متصدّر الشرقية، بوسطن سلتيكس إلى الفوز على ضيفه ممفيس غريزليز 131 91 بتسجيله 34 نقطة، 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة.