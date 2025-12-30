لاغوس : أعلنت هيئة مراقبة المرور في نيجيريا الثلاثاء أن التحقيقات الأولية أظهرت أن أحد إطارات السيارة التي تعرضت لحادث سير نجا منه بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا، انفجر قبل اصطدامها بشاحنة متوقفة.

وأكد وكيل أعمال الملاكم البريطاني أن حالة الأخير مستقرة وهو يرقد في المستشفى بعد حادث السير المروع الذي وقع الاثنين وأودى بحياة اثنين من المقربين إليه.

ووفقا لوكالة مراقبة وإنفاذ قوانين المرور في ولاية أوغان، حيث وقع الحادث، فقد نُقل جوشوا، البالغ 36 عاما، إلى مستشفى دوشيس الدولي في لاغوس.

ووقع الحادث صباح الاثنين على طريق رئيس يربط بين لاغوس وإيبادان في جنوب غرب البلاد.

وصرح باباتوندي أكينبيي، المتحدث باسم وكالة مراقبة وإنفاذ قوانين المرور، لوكالة فرانس برس، قائلا "من خلال التحقيقات الأولية، تأكد وجود سرعة زائدة من جانب سائق سيارة الدفع الرباعي التي كان يستقلها أنتوني جوشوا".

وأضاف "خلال ذلك، انفجر الإطار الأمامي من جهة الراكب، وقد أدى ذلك إلى فقدان السيطرة على السيارة، فانحرفت واصطدمت بالشاحنة المتوقفة. كانت السرعة مفرطة...".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل ونشرتها أيضا السلطات المحلية، جوشوا صاحب الجذور النيجيرية، عاري الصدر وهو يتألم بشدة أثناء مساعدته على الخروج من السيارة المحطمة.

وأظهرت صور أخرى حطام سيارة رياضية سوداء.

وقالت شركة ماتشروم، الجهة المنظمة لمباريات جوشوا، إن "صديقيه المقربين وعضوي فريقه" سينا غامي ولطيف أيوديل لقيا حتفهما، بينما نُقل جوشوا نفسه إلى المستشفى "للفحص والعلاج".

وقالت الشرطة النيجيرية إن الضحيتين توفيا "في مكان الحادث".