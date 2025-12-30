بينما يُسدل الستار تدريجيًا، على منافسات دور المجموعات لكأس إفريقيا للأمم 2025، المقامة بالمغرب، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو النتائج المثيرة، التي أفرزتها مباريات هذا الدور، وسط تطلعات كبيرة للمنتخبات العربية، الساعية لاستعادة العرش الأفريقي.

وكان المغرب (المضيف)، قد نجح في حسم صدارة المجموعة الأولى بجدارة، بعد فوزه العريض على زامبيا، بثلاثة أهداف للاشئ، في الجولة الأخيرة، التي أقيمت في 29 كانون الأول/ديسمبر، وسجل الأهداف أيوب الكعبي (هدفان) وبراهيم دياز، ليرفع "أسود الأطلس" رصيدهم إلى 7 نقاط، مؤكدين جاهزيتهم التامة للأدوار الإقصائية.

وبفوز المغرب على زامبيا، في مباراة الإثنين 29 كانون الأول/ديسمبر، تكون ملامح دور ثمن النهائي، من كأس أمم إفريقيا 2025، قد اقتربت من الإكتمال، بعد أن ضمن 14 منتخبا، تأهلهم رسميًا إلى الدور الثاني، في انتظار حسم المقعدين الأخيرين، في قائمة المتأهلين، مع استكمال مباريات الجولة الختامية من دور المجموعات.

ترقب للمنتخبين الباقيين.

ولمعرفة المنتخبين الإثنين، اللذين سينضما إلى المنتخبات الأربعة عشر المتأهلة للدور الثاني، تتجه الأنظار إلى المباريات المتبقية من الجولة الأخيرة، وستُحدد هوية هذين المنتخبين الأخيرين المتأهلين، بين كل من تونس، أنغولا، أوغندا وتنزانيا، كما سترسم ملامح المواجهات الإقصائية، في بطولة توصف بأنها من بين الأقوى، في تاريخ كأس أمم أفريقيا.

وتجري المباريات الحاسمة لتحديد الفريقين، اللذين سينضمان إلى الأربعة عشر فريقا المتأهلة للدور الثاني، الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر، وسط ترقب كبير،، لسيناريوهات الحسم، وتقام مباراتا المجموعة الثالثة من هذه المباريات، في توقيت موحّد عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المغربي، حيث تواجه تونس منتخب تنزانيا، في لقاء مصيري، بينما تلاقي نيجيريا منتخب أوغندا، في مباراة قد تؤثر نتيجتها بشكل مباشر على الترتيب النهائي للمجموعة.

أما المجموعة الرابعة، فتُعد من أكثر المجموعات إثارة، قبل الجولة الأخيرة، إذ يتقاسم منتخبا السنغال، والكونغو الديمقراطية الصدارة،برصيد أربع نقاط لكل منهما بعد جولتين، مع أفضلية طفيفة للمنتخب السنغالي.

وتُجرى مباراتا المجموعة الرابعة في توقيت واحد، عند الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المغربي، حيث يواجه منتخب السنغال نظيره البنيني، بينما تلتقي الكونغو الديمقراطية، مع بوتسوانا، في مباراة يقول محللون إنها تبدو نظريا في متناول الكونغوليين.

وفي انتظار معرفة الفريقين، اللذين سينضمان إلى قائمة المتأهلين للدور الثاني للبطولة، يبدو الحضور العربي لافتا، في قائمة المنتخبات المتأهلة، ويضم هذا الحضور منتنخبات المغرب، الجزائر، مصر، والسودان، إلى جانب قوى أفريقية وازنة، أكدت جاهزيتها مبكرًا للمنافسة على اللقب، أبرزها السنغال حاملة اللقب، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية.

من سيحمل الكأس؟

رغم أنه من الصعب التكهن، بمن سيفوز بالكأس في هذه البطولة، إلا أن محللين رياضيين، يرون أن الحظوظ العربية في هذه النسخة، تبدو مرتفعة للغاية، بالنظر إلى ما بدا من الأداء الفني حتى الآن، بجانب عامل الأرض والجمهور بالنسبة لبعض الفرق.

ويحظى المغرب باعتباره البلد المضيف، وصاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر، بالقدر الأكبر من التوقعات بالفوز بالكأس، إذ أنه يدخل البطولة كأبرز المرشحين، كما أنه يملك فريقا يحظى بالتنوع الهجومي بوجود أيوب الكعبي، وبراهيم دياز، بجانب الصلابة الدفاعية بقيادة أشرف حكيمي، وكلها عوامل تضع "أسود الأطلس " على الطريق المفتوح، نحو المباراة النهائية المقررة في 18 يناير 2026 بالرباط.

وتجمع جماهيرالكرة المغربية التي تتابع المباريات، على أمل واحد بأن اللقب لن يغادر المغرب، في ظل امتلاك "أسود الأطلس"، عناصر قادرة على الذهاب بعيداً، وفرض السيطرة حتى صافرة الختام.

غير أن تقديرات محللين كرويين، تجمع على أن منتخب السنغال، يمثل المنافس الأبرز للمنتخب المغربي، باتجاه نهائيات البطولة، ويعتبر المحللون، أن منتخب السنغال، وكما يبدو من أدائه، يملك الخبرة القارية للفوز باللقب، وقد وصفه البعض بأنه أقوى فريق حتى الأن في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وينافس المنتخب السنغالي، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وهو يحمل لقب نسخة 2021، وهو لايعتمد في منافسته على تاريخه فقط، بل على مزيد من القوة البدنية، والسرعة، والخبرة الأوروبية، التي تجعلهم من أخطر المنتخبات في البطولة.

وبجانب المغرب والسنغال، اللذين يأتيان في الصدارة، فيما يتعلق بتوقعات الفوز بالكأس، تشير التوقعات إلى فرص أقل، للمنتخب المصري الذي يحمل سبعة ألقاب للفوز بالبطولة، بينما يرى محللون كرويون أن فوز الفريق، سيعتمد بشكل أساسي على الخبرة المتراكمة، لدى لاعبيه في التعامل مع الأدوار الإقصائية، وبعد مصر تأتي كل من الجزائر وتونس، في قائمة التوقعات، في وقت تأمل فيه تونس أن تكون "الحصان الأسود" في هذه البطولة، بفضل انضباطها التكتيكي العالي.

كيف تابعتم أداء الفرق العربية في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب؟

وكيف ترون صعود أربع فرق عربية ضمن أربعة عشر فريقا حتى الآن للدور الثاني من البطولة؟

كيف تابعتم أداء الفريق المغربي في مباراتهم مع زامبيا؟

من خلال متابعتكم لمباريات الدور الأول أي الفرق العربية ستواصل المسيرة في الدور الثاني؟

وأي فريق تتوقعون فوزه بالكأس؟

هل تتفقون مع من يرون أن السنغال هي المنافس الأقوى للمغرب على الفوز بالكأس؟

وكيف ترون حظوظ كل من مصر والجزائر وتونس؟

