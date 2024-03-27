لوس انجليس : قلب لوس أنجليس ليكرز تخلفه بفارق 19 نقطة في الربع الأخير أمام ميلووكي باكس ليفرض التمديد ويخرج فائزاً في الوقت الإضافي الثاني 128 - 124 الثلاثاء ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

خاض ليكرز المباراة في غياب نجمه المخضرم ليبرون جيمس الذي يعاني من إصابة طفيفة في كاحله، لكن زميله انتوني ديفيس تعملق في المباراة وسجل 34 نقطة و23 متابعة وتمريرتين حاسمتين، في حين أضاف كل من اوستن ريفز ودانجلو راسل 29 نقطة للفائز.

في المقابل، كان اليوناني يانيس انتيتوكونمبو أفضل مسجل في صفوف ميلووكي باكس مع 29 نقطة و21 متابعة و11 تمريرة حاسمة وأضاف داميان ليلارد 27 نقطة.

وأشاد مدرب ليكرز دارفين هام بالروح القتالية لفريقه بقوله "يا له من فوز جماعي رائع. لقد بذل لاعبو فريقي جهوداً كبيرة وأظهروا روحاً قتالية لتحقيق الفوز. إنها الطريقة المثلى لبدء سلسلة من ست مباريات خارج الديار".

في المقابل، أشاد اوستن ريفز بزميله انتونيو ديفيس الذي عانى من مشكلة في ركبته إثر كرة مشتركة مع كريس ميدلتون "لقد أصر على مواصلة القتال معنا حتى النهاية، في كل مرة يتواجد فيها على أرضية الملعب يترك أثراً من خلال نقاطه ومتابعاته وتمريراته الحاسمة".

بدوره، أعرب مدرب ميلووكي دوك ريفرز عن خيبة أمله لفشل فريقه في حسم النتيجة في صالحه بقوله "عندما تتقدم على الفريق المنافس بفارق 18 نقطة تستطيع توسيع الفارق إلى 30 لكننا لم نقم بذلك".

وتابع "خلافاً لذلك جعلنا الفارق يتقلص إلى 10 نقاط وهذا الأمر منح الفريق المنافس الأمل، إنه درس لنا".

توقّف سلسلة

ودخل ميلووكي المباراة في حالة فنية جيدة بعد فوزه في مبارياته الست الأخيرة لكنه أهدر فوزاً في المتناول علماً بأنه تقدّم طوال الوقت الأصلي من المباراة إلى أن نجح تورين برينس في معادلة النتيجة 101 - 101 بفضل نجاحه في رميتين حرتين قبل نهاية المباراة بـ44 ثانية ليفرض التمديد.

وتبادل الفريقان التقدم في الوقتين الإضافيين إلى أن نجح ريفز في تسجيل ثلاثية وأضاف وراسل رميتين حرتين ليتقدم ليكرز 126 - 121 قبل 14 ثانية من النهاية ليخرج فائزا.

وحقق غولدن ستايت ووريرز فوزاً عريضاً على ميامي هيت 113 - 92 في مباراة تألق فيها كلاي طومسون بتسجيله 28 نقطة بينها 6 رميات ثلاثية. وأضاف كل من ستيفن كوري واندرو ويغينز 17 نقطة.

والفوز هو الأول لووريرز بعد خسارتين متتاليتين.

وتغلب اوكلاهوما سيتي ثاندر على نيو اورليانو بيليكانز 119 - 112. وسجل جالن وليامس 26 نقطة للفائز واضاف زميله جوش غيدي 25 في حين سجل للخاسر زيون وليامسون 29 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.

ويحتل ثاندر المركز الثاني في المنطقة الغربية بسجل يتضمن 50 انتصاراً مقابل 21 هزيمة، مقابل 51 انتصارا و21 هزيمة لدنفر ناغتس المتصدر.

وتفوّق دالاس مافريكس على ساكرامنتو كينغز 132 92 في مباراة تخطى فيها ثلاثة لاعبين من الفريق الفائز حاجز العشرين نقطة وهم السلوفيني لوكا دونتشيتش (28 نقطة) وكايري ايفرينغ (24) وتيم هارداواي (22).