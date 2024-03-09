لوس انجليس: سجّل دانجيلو راسل سلّة قبل 5.9 ثوان من نهاية الوقت منحت لوس أنجليس ليكرز فوزاً صعباً على ضيفه ميلووكي باكس ثالث المنطقة الشرقية 123 122، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وخاض ليكرز المباراة دون نجمه الأول ليبرون جيمس الذي يعاني إصابة في كاحله.

كما عانى النجم الآخر أنتوني ديفيس من أوجاع في كتفه في الشوط الثاني، ما دفع راسل إلى حمل المضيف على كتفيه وتسجيل 21 من نقاطه الـ44 في الربع الأخير لوحده.

قال راسل (28 عاماً) موزّع مينيسوتا وغولدن ستايت وبروكلين السابق "حاولت تقديم كل ما لدي. التسجيل، التمرير، أي شيء يحتاجه الفريق.. برون (جيمس) كان في الخارج، لذا حاول الشبان تعويضه".

ولم تكن تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) سجّلها "الوحش" اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (34 نقطة، 14 متابعة و12 تمريرة حاسمة) كافية لتجنيب ميلووكي خسارته الـ23 هذا الموسم مقابل 43 فوزاً.

وبعد تخلّفه طوال المباراة، تقدّم ميلووكي بكرة طائرة ليانيس قبل 2:53 دقيقتين من نهاية الوقت.

عزّز باكس تقدّمه إلى ست نقاط قبل دقيقتين من الصافرة، بعد هجمة من أربع نقاط ترجمها النجم داميان ليلارد (28 نقطة و12 تمريرة حاسمة).