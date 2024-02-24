لوس انجليس: سجّل اليوناني يانيس أنتيوتوكونمبو 33 نقطة و13 متابعة وقاد ميلووكي باكس إلى الفوز على متصدر المنطقة الغربية مينيسوتا تمبروولفز 112 107، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد عودة قوية لمينيسوتا في الربع الأخير، قلص خلالها تخلفه من 17 إلى 4 نقاط، منح داميان ليلارد الضيوف سلة حاسمة قبل 10.3 ثوان من نهاية الوقت.

قال يانيس عن ليلارد (21 نقطة و10 تمريرات حاسمة) الذي سجّل سلة أخرى منحت ميلووكي الفوز "هذا ما يفعله دايم.. يجب أن نبتعد عن طريقه وندعه يتعملق. يلمع في تلك اللحظات".

ولدى الخاسر، كان أنتوني إدواردز (28 نقطة) أفضل مسجل واضاف لاعب الارتكاز الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز 22 نقطة و14 متابعة ولاعب الارتكاز الآخر الفرنسي رودي غوبير 12 نقطة و19 متابعة.