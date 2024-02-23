لوس انجليس : حقق بوسطن سلتيكس ودالاس مافريكس فوزهما السابع توالياً مع عودة مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه" من توقف لاقامة مباراة كل النجوم "أول ستار"، ففاز الاول على مضيفه شيكاغو بولز 129 112 والثاني على ضيفه فينيكس صنز 123 113 الخميس.

على ملعب "يونايتد سنتر" في شيكاغو، تألق الثلاثي ديريك وايت وجايسون تايتوم وجايلن براون بتسجيله 28 و25 و21 نقطة توالياً.

وسجل وايت وتايتوم 5 رميات ثلاثية لكل منهما، من إجمالي 23 رمية ناجحة من خارج القوس لسلتيكس.

وتقدم سلتيكس بفارق 16 نقطة في الربع الاول، قبل أن يرد بولز في الثاني بتسجيله 39 نقطة مقابل 28 ويتقدم بفارق 3 نقاط بين الشوطين.

وعاد سلتيكس إلى أجواء اللقاء فهيمن على الربعين الثالث (37 21) والرابع (33 29) ليخرج فائزا.

وعلى ملعب "أميركان إرلاينز سنتر" في دالاس، قدّم السلوفيني لوكا دونتشيتش أداء خارقا فسجل 41 نقطة إلى 9 متابعات و11 تمريرة حاسمة، فيما ساهم كايري إرفينغ بـ 29 نقطة.

وعلى غرار سلتيكس، تأخر مافريكس بفارق 3 نقاط بين الشوطين، لكنه ضرب بقوة في بداية الربع الثالث ليسجل 16 نقطة توالياً من دون ردّ، ويحكم قبضته على المباراة حتى صافرة النهاية.

وبرز في صفوف الخاسر، ديفن بوكر مع 35 نقطة وكيفن دورانت صاحب 23 نقطة.

وفي دنفر، دوّن الصربي نيكولا يوكيتش اسمه في تاريخ الدوري بعدما بات ثالث لاعب يحقق "تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) على الاقل مرى واحدة أمام جميع الفرق التي لعب ضدها في "أن بي ايه"، وقاد ناغتس للفوز على واشنطن ويزاردز 130 110.

وحقق يوكيتش انجازه التاريخي بتسجيله 21 نقطة وأضاف إليها 19 متابعة و15 تمريرة حاسمة.

قال يوكيتش الذي انضم إلى ليبرون جيمس وراسل ويستبروك في النادي المغلق للاعبين الذين حققوا "تريبل دابل" أمام جميع الفرق التي تنافسوا ضدها في الدوري "عندما أنهي مسيرتي، سيكون الأمر بمثابة إرث".

كما وضع ناغتس حامل اللقب حدا لسلسلة من ثلاث هزائم توالياً تعرض لها قبل التوقف لاقامة مباراة "أول ستار".

وسجل ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز 32 نقطة، منها 6 رميات ثلاثية، منهيا سلسلة من ثلاثة انتصارات توالياً لفريق لوس أنجليس ليكرز بفوزه عليه 128 110.

وفي غياب "الملك" ليبرون جيمس جراء تعرضه لاصابة في كاحله، تألق في صفوف الخاسر أنتوني ديفيس مع 27 نقطة و15 متابعة.

في أوكلاهوما سيتي، سجل الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر 31 نقطة وقاد ثاندر للفوز على لوس أنجليس كليبرز 129 107 في صراع على قمة ترتيب المنطقة الغربية.

وخسر بروكلين نتس في أول مباراة لمدربه الجديد كيفن أولي الذي حلّ موقتا بدلاً من جاك فون المقال من مهامه أمام تورونتو رابتورز 93 121.