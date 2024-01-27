لوس انجليس: عادل السلوفيني لوكا دونتشيتش رابع أفضل رقم لتسجيل النقاط في مباراة واحدة في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، عندما دك سلة أتلانتا هوكس بـ73 نقطة وقاد فريقه دالاس مافريكس إلى الفوز 148 143 الجمعة.

وقدّم دونتشيتش أداء خارقاً تضمّن تسجيل 41 نقطة قياسية لفريقه في الشوط الأوّل، ثم تابع تعملقه في الثاني في ظل سيطرة دالاس على ضيفه.

أضاف دونتشيتش 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، منهيا ًالمباراة بـ25 محاولة ناجحة من أصل 33 و8 ثلاثيات من أصل 13 و15 رمية حرة من أصل 16.

وصنّف لاعب ريال مدريد الإسباني السابق أداءه بانه "ربما الأفضل" في مسيرته، لكن مع خوض مافريكس المباراة بعد ثلاث خسارات متتالية، كان مركزاً فقط على تحقيق الفوز.

قال لاعب الفريق الذي يحتل المركز الثامن في المنطقة الغربية (25 20) "كنا نعاني أخيراً. انصب تركيزنا على تحقيق الفوز".

تابع ابن الرابعة والعشرين "كنت اتجه (نحو السلة)، كما تعلمون، مهما كان ما يقدّمه لي الدفاع.. في الشوط الثاني، ضاعفوا مساندتي طوال الوقت، لذا تابعت التسديد".

وأفسد الأداء التاريخي لدونتشيتش عودة الموزّع تراي يونغ من الإصابة، رغم انه كان أفضل مسجلي هوكس مع 30 نقطة و11 تمريرة حاسمة، وذلك بعد غيابه عن مبارتين بسبب بروتوكول الارتجاج الدماغي.

وبهذا الرقم المذهل، بات دونتشيتش وراء ويلت تشامبرلاين (100 نقطة عام 1962) وكوبي براينت (81 في 2006). سجّل تشامبرلاين أيضاً 78 نقطة، ومرتين 73، وهو رقم أدركه ديفيد تومسون والآن دونتشيتش.

قال جايسون كيد مدرب مافريكس ان الأمر كان "في غاية التميّز"، من لاعب يقدم أصلاً أداء مميزاً بانتظام "ما يقوم به في أرض الملعب مختلف عن أي لاعب آخر".

تابع ان قدرة دونتشيتش على التمرير لزملائه فيما يكون في عزّ تسجيله، جعلت الفوز ممكناً "قدرته على التسديد، صنع التسديدات، ايجاد الشبان المتاحين، لقد قام بذلك على مستوى رفيع الليلة"، معتبراً انه لم يخش أبداً من اخراج سلسلة دونتشيتش الرهيبة لفريقه عن خطة المباراة.

أضاف "هو خطة المباراة".

قلّص هوكس الفارق إلى ثلاث نقاط قبل دقيقتين من نهاية الوقت، لكن دونتشيتش سار بمفرده نحو السلة، حصل على خطأ وترجم الرمية الحرة، ليستعيد فارق النقاط السبع قبل 58 ثانية.

قلّصت سلة من يونغ الفارق إلى ثلاث قبل 10 ثوان، لكن تيم هاردواي جونيور سجّل رميتين حرتين ليحسم المباراة لمافريكس الذي غاب عنه المصاب كايري إرفينغ.

وكانت السلات الـ25 لدونتشيتش الأفضل في مسيرته، فحطّم رقمه القياسي الشخصي البالغ 60 نقطة، سجّله ضد نيويورك نيكس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2022.