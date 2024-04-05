ميامي : عزز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وغولدن ستايت ووريرز حظوظهما في بلوغ الأدوار الإقصائية (البلاي أوف) لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزيهما الثمينين على مضيفيهما ميامي هيت 109 105 وهيوستن روكتس 133 110 الخميس.

وقاد تايريز ماكسي وجويل إمبيد فريقهما فيلادلفيا الى الفوز الثالث تواليا والـ42 في 77 مباراة هذا الموسم عندما سجل الأول 37 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وكان قريبا من تحقيق الـ"تريبل دابل" مع تسع متابعات في 41 دقيقة، وأضاف الثاني 29 نقطة في ثاني مباراة له بعد عودته الى اللعب اثر تعافيه من الاصابة في الركبة.

وعزز سيكسرز موقعه في المركز الثامن للمنطقة الشرقية بفارق مباراة واحدة فقط عن إنديانا صاحب المركز السادس المؤهل مباشرة إلى البلاي أوف.

ويتأهل مباشرة الى "بلاي أوف" أصحاب المراكز الستة الأولى في كل من المنطقتين، فيما يخوض الملحق (بلاي إن) أصحاب المراكز من 7 الى 10.

وكان ماكسي غاب عن المباراتين الماضيتين لفيلادلفيا بسبب إصابة في الفخذ، ولكن في أول مباراة له إلى جانب إمبيد منذ أكثر من شهرين، فرضا هيمنتهما بشكل لافت.

وقال ماكسي "أنا متعب. "عادة عندما تعود من الاصابة، يتعين عليك اللعب لمدة 32 دقيقة، لكن (المدرب نيك) نورس سألني وقلت له إنني بخير. يمكنني اللعب بقدر ما تحتاجني".

وخرج فيلادلفيا من المراكز الستة الاولى في غياب إمبيد، لكنه يأمل في العودة إليها في المباريات الخمس المتبقية له في الدوري العادي.

في المقابل، توقفت انتصارات ميامي المتتالية عند ثلاثة وتعرض لخسارته الـ34 هذا الموسم مقابل 42 فوزا وتراجع الى المركز السابع.

كان تيري روزيير أفضل مسجل في صفوفه برصيد 22 نقطة، وأضاف جيمي باتلر 20 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة.

وفي المنطقة الغربية، واصل فريق غولدن ستايت واريورز سلسلة انتصاراته المتتالية ورفعها إلى ستة بفوزه على مضيفه هيوستن روكتس 133 110، معززا تقدمه على الفريق الوحيد الذي بإمكانه حرمانه من خوض الملحق.

وعزز ووريرز موقعه في المركز العاشر للمنطقة الغربية برصيد 41 فوزا مقابل 34 خسارة، فيما مني روكتس بخسارته الـ37 مقابل 38 فوزا في المركز الحادي عشر.

وخسر روكتس للمرة الثالثة عشرة تواليا أمام ووريرز، وهو لم يتغلب عليه منذ شباط/فبراير 2020.